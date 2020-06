Verbijstering na goal Bergwijn: ‘Ik zou hem in de pauze klappen uitdelen'

Roy Keane laat in de pauze van de wedstrijd tussen Manchester United en Tottenham Hotspur geen spaan heel van David de Gea. In de ogen van de analist van Sky Sports was het doelpunt van Steven Bergwijn de doelman van Manchester United aan te rekenen, al heeft hij ook geen goed woord over voor het verdedigende werk van Harry Maguire.

Bergwijn opende de score na een klein halfuur spelen. De buitenspeler begon na balverlies van Manchester United aan een lange dribbel en snelde heel eenvoudig voorbij Maguire. Hij liet tevens middenvelder Fred zijn hielen zien, alvorens vanbinnen het strafschopgebied doeltreffend uit te halen. De bal leek evenwel houdbaar voor De Gea: Bergwijn mikte in de korte hoek en de Spanjaard kreeg met zijn handen niet genoeg kracht achter de bal.

Jaaaaaa, wat een geweldige goal is dit van Steven Bergwijn? Geplaatst door voetbalzone op Vrijdag 19 juni 2020

Clublegende Keane, tussen 1993 en 2005 actief bij Machester United, wist niet wat hij zag. "Maguire en De Gea moeten met het schaamrood op de kaken van het veld stappen. Ik zou De Gea niet in de bus laten na de wedstrijd. Laat hem maar een taxi terug naar Manchester nemen", foetert de Ier. "Ik ben echt doodziek van deze keeper. Als ik op het veld stond, zou ik hem in de pauze rake klappen uitdelen. Het is de meest overschatte keeper die ik in heel, heel lange tijd heb gezien."

"Deze redding zou routinewerk moeten zijn voor een keeper van internationaal niveau. Ik ben verbijsterd. Er moet wat gebeuren in de pauze. Als ik Ole was (trainer Ole Gunnar Solskjaer, red.), zou ik wat wijzigingen doorvoeren. Haal wat spelers naar de kant. Er zijn een paar spelers die het niveau niet halen. Manchester United speelt niet slecht, maar moet meer spierballen tonen", concludeert de 48-jarige analist. Solskjaer koos er echter voor om geen wijzigingen door te voeren; de stand is op het moment van schrijven nog 1-0.