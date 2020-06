Groot nieuws voor Luis Suárez in aanloop naar topper van 22.00 uur

Quique Setién heeft de opstelling van Barcelona voor de uitwedstrijd tegen Sevilla bekendgemaakt. In de voorhoede ruimt de trainer een plek in voor Luis Suárez, die voor het eerst sinds 4 januari in de basis staat in LaLiga. Setién moet het stellen zonder Frenkie de Jong, die vanwege lichte klachten niet tot de wedstrijdselectie behoort. Door de basisplek van Luuk de Jong staat er toch een Nederlander op het veld vanaf 22:00 uur.

Frenkie de Jong is niet de enige middenvelder die ontbreekt: ook Sergi Roberto is niet fit genoeg om mee te doen. Daartegenover staat de terugkeer van Suárez in de basiself. De Uruguayan onderging in januari een knieoperatie en maakte zes dagen geleden als invaller zijn rentree in de uitwedstrijd tegen Real Mallorca (0-4 zege). Hij stond 34 minuten op het veld en kreeg dinsdag een invalbeurt van 37 minuten tegen Leganés (2-0 zege). Nu staat hij voor het eerst in vijf maanden in de basis. Suárez vormt een aanvalslinie met Lionel Messi en Martin Braithwaite; laatstgenoemde krijgt voorin de voorkeur boven Antoine Griezmann.

De entree Griezmann speelde nog negentig minuten tegen Leganés, maar moet nu toekijken vanaf de bank. De entree van Suárez gaat ten koste van de basisplaats van Ansu Fati. Bij Sevilla krijgt Luuk de Jong zijn vierde basisplek op rij; hij staat in de voorhoede naast Lucas Ocampos en Munir El Haddadi. Barcelona en Sevilla treffen elkaar vrijdagavond in het Ramón Sánchez Pizjuán van de huidige nummer drie van LaLiga. Barcelona staat bovenaan, met twee punten meer dan achtervolger Real Madrid.

Opstelling Sevilla: Vaclík; Jesús Navas, Diego Carlos, Koundé, Reguilón; Fernando, Jordán, Óliver; Ocampos, Munir, De Jong.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Arturo Vidal, Busquets, Rakitic; Messi, Luis Suárez, Braithwaite.