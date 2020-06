Steven Bergwijn start in gedroomde voorhoede tegen Manchester United

Steven Bergwijn begint vrijdagavond bij de hervatting van de Premier League met Tottenham Hotspur in de basis. De Oranje-international vormt tegen Manchester United voor het eerst sinds zijn komst naar Londen een voorhoede met Heung-Min Son en Harry Kane. Laatstgenoemde liep in januari een spierblessure op en is nu fit genoeg om aan de aftrap te verschijnen.

Bij Tottenham Hotspur ontbreekt Dele Alli vanwege een schorsing, die hij naar aanleiding van een curieuze Snapchat-video gedurende de coronacrisis opgelegd kreeg. Alli's plek op het middenveld wordt vrijdagavond ingenomen door Erik Lamela, die waarschijnlijk als nummer tien gaat opereren. Giovani Lo Celso is op het laatste moment afgehaakt vanwege lichte klachten; in zijn plaats speelt Moussa Sissoko. Lo Celso zit wel op de bank.

Aan de zijde van Manchester United maakt Paul Pogba voor het eerst sinds eind december zijn opwachting in de wedstrijdselectie. De Franse middenvelder kwakkelt al het hele seizoen met blessures en begint tegen Tottenham op de bank. Antony Martial is vermoedelijk de centrumspits van manager Ole Gunnar Solskjaer; de Fransman krijgt de voorkeur boven Mason Greenwood, die tot de reserves behoort. Marcus Rashford speelt op papier hangend vanaf links, maar zou ook van plaats kunnen wisselen met Martial.

Opstelling Tottenham Hotspur: Lloris; Aurier, Dier, Sanchez, Davies; Winks, Sissoko, Lamela; Bergwijn, Kane, Son

Opstelling Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Fred, Bruno Fernandes; James, Martial, Rashford