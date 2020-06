Johan Derksen dreigt partnerbedrijf voor festival in Grolloo kwijt te raken

Ook concertorganisator Mojo Concerts is niet blij met de uitspraken van Johan Derksen maandagavond in Veronica Inside. Het bedrijf, dat samenwerkt met Derksen voor de organisatie van het jaarlijkse bluesfestival in Grolloo, overweegt om stappen te ondernemen. Derksen zelf laat weten de verklaring van Mojo vooral 'voor de bühne' te vinden.

Derksen ligt hevig onder vuur na zijn uitspraak over rapper Akwasi in talkshow Veronica Inside. "Weten we zeker dat dat niet Akwasi is?", zo zei de voetbalanalist spottend, terwijl een foto van een Zwarte Piet werd getoond. In de ophef die volgde raakte het tv-programma intussen drie adverteerders kwijt en stelden de spelers van het Nederlands elftal gezamenlijk een boycot in tegen de talkshow.

Voor Derksen dreigen nu ook gevolgen op zakelijk vlak, nu Mojo Concerts zijn samenwerking met de uitgesproken oud-voetballer ter discussie stelt. "Ook wij hebben kennisgenomen van de uitspraken van Johan Derksen", zo luidt de persverklaring van Mojo. "Voor de organisatie van Holland International Blues Festival doen wij de programmering en een deel van de productie. We zijn ons aan het beraden op onze positie en treden in overleg met de festivalorganisator. Het bedrijf laat weten 'op geen enkele manier racisme en discriminatie te accepteren'. "Daar waar we kunnen, zullen we er ook actief tegen optreden."

Derksen maakt zich totaal niet druk om het statement van Mojo. "Het is niet hun festival, wij huren hen in. Zij kunnen mij er niet uitgooien, ik hen wel", zo laat de oud-linksback weten aan RTV Drenthe. Derksen denkt dat Mojo vooral politiek correct wil overkomen. "Hoewel je zou denken dat ze nu wel andere problemen aan hun hoofd hebben." Mojo heeft Derksen niet rechtstreeks benaderd om het over zijn uitspraken te hebben. "Ze hebben me per mail laten weten dat ze met een persbericht naar buiten komen. Prima." Het is nog onduidelijk wat er zal gebeuren als Mojo uit het festival stapt. "Ik heb geen idee. Voorlopig zie ik het als een berichtje voor de bühne."

Eerder gaf Derksen al aan het Algemeen Dagblad aan zijn woorden over rapper Akwasi niet in te trekken, en daar blijft hij bij. "Als je je oren laten hangen naar anderen wordt je de mond gesnoerd. Niemand hoeft mijn grappen leuk te vinden, maar ik laat me niet monddood maken." Derksen is een van de drijvende krachten achter het Holland International Blues Festival, dat dit jaar voor de vijfde keer op rij gehouden zou worden, maar door het coronavirus geannuleerd wordt. De eerstvolgende editie staat gepland voor 10 tot en met 12 juni 2021.