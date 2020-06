Toptalent tekent dag na vertrek bij Feyenoord contract bij PSV

PSV heeft de komst van de negentienjarige Cheick Touré bekendgemaakt. De buitenspeler maakte donderdag zelf via sociale media zijn vertrek bij Feyenoord bekend en duikt een dag later op bij de Eindhovenaren. Het talent heeft zijn handtekening gezet onder een tweejarig contract.

PSV meldt dat Touré na de zomer aansluit bij de selectie van de beloftenploeg. Hij heeft een aflopend contract, waardoor hij transfervrij de overstap maakt naar De Herdgang. “PSV neemt Touré transfervrij over van Feyenoord, waar zijn contract deze zomer afloopt. De aanvaller wordt gezien als een groot talent en is sinds 2017 na Georginio Wijnaldum de jongste debutant van de Rotterdamse club”, zo meldt PSV.

Touré werd in augustus 2017 met zijn 16 jaar en 201 dagen de op één na jongste debutant in de geschiedenis van Feyenoord na Wijnaldum door in te vallen in de gewonnen wedstrijd tegen Willem II (5-0). Mede door blessureleed wist Touré niet door te breken bij Feyenoord. PSV kan de talentvolle aanvaller goed gebruiken nadat Amar Catic en Cyril Ngonge zijn vertrekken uit Eindhoven.

“Ik ben trots om voor deze prachtige club gespeeld te hebben”, schreef Touré op Instagram. “Een club die heel veel voor me heeft betekend en waar ik de club heel erg dankbaar voor ben. Maar na zeven seizoenen is het tijd voor een nieuwe hoofdstuk en neem ik met opgeheven hoofd afscheid van Feyenoord. Ik wil alle mensen bedanken die betrokken zijn geweest gedurende mijn periode bij Feyenoord."