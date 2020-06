Lampard: ‘Je kunt Werner beter zelf vragen waarom hij Liverpool afsloeg’

Timo Werner vervolgt zijn loopbaan bij Chelsea, dat de komst van de Duitse aanvaller donderdag wereldkundig maakte. De topschutter van RB Leipzig werd in de afgelopen periode gelinkt aan onder meer Bayern München, Barcelona en Real Madrid, maar het is uiteindelijk de Londense club die aan het langste eind trekt. Manager Frank Lampard heeft er in verschillende gesprekken alles aan gedaan om Werner te overtuigen om voor Chelsea te kiezen.

"Ik volg Werner al een hele tijd, zelfs toen ik nog geen manager was van Chelsea", verklaart Lampard vrijdag op een persconferentie voorafgaand aan de uitwedstrijd tegen Aston Villa van zondag. "We hebben er als club alles aan gedaan om hem binnen te halen en ik weet zeker dat zijn komst ons alleen maar sterker maakt. Er is ook nooit twijfel geweest of we hem wel moesten aantrekken. Ik kijk erg uit zijn onze samenwerking en kan niet wachten op het moment dat hij het shirt van Chelsea aantrekt."

Chelsea haalt na Hakim Ziyech ook Timo Werner naar Londen

Er wordt zestig miljoen euro betaald voor de aanvaller van RB Leipzig

Het aantrekken van Werner, voor wie zestig miljoen euro wordt neergelegd door Chelsea, ging vanwege de serieuze interesse van onder meer Liverpool niet over een nacht ijs. "We hebben er heel hard aan moeten trekken", benadrukt Lampard. "Ik heb een aantal goede persoonlijke gesprekken met hem gehad, waarin hopelijk duidelijk is geworden wat ik met deze club wil en hoe we hier werken en spelen." Werner leek op weg naar Liverpool, maar kiest dus voor een andere Engelse topclub. Lampard weet daar het fijne echter niet van. "Dat kun je denk ik beter aan Timo zelf vragen."

Lampard heeft donderdag na de bekendmaking van de transfer al even contact gehad met Werner. "Hij was erg opgetogen en dat ben ik natuurlijk ook", vervolgt de manager van Chelsea. "We kunnen het echter nog niet van de daken schreeuwen, want we hebben nog een hoop werk te doen. Dat geldt natuurlijk ook voor Timo. Hopelijk heeft hij gelijk impact, al is het ook belangrijk om hem te laten wennen aan de Premier League. Deze competitie is namelijk met geen enkele andere competitie te vergelijken. " Werner wil RB Leipzig, dat derde staat in de Bundesliga, verlaten met een Champions League-ticket. Het is nog afwachten of hij volgend jaar ook in het miljardenbal speelt, al staat Chelsea er met de huidige vierde plaats gunstig voor.