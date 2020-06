Diemers komt terug op Ajax-uitspraak: ‘Feyenoord is de mooiste club’

Mark Diemers was de laatste weken bijna dagelijks in het nieuws, want de middenvelder stond in de nadrukkelijke belangstelling van zowel Feyenoord als FC Groningen. Laatstgenoemde club kreeg zelfs een jawoord te horen, maar dat bleek niet voldoende te zijn voor een definitief akkoord met Fortuna Sittard. Diemers koos uiteindelijk voor een driejarig contract bij Feyenoord. De kersverse aanwinst van de Rotterdamse club betreurt de toon van de berichten in de afgelopen periode.

"Het is de laatste tijd superdruk geweest", beaamt Diemers in een eerste interview met Feyenoord TV. "Er is ook heel veel geschreven in de media, al heb ik me daar buiten proberen te houden. Ik heb geprobeerd om de focus op mijzelf te houden, de rest doet mijn management." De berichtgeving ging Diemers echter niet in de koude kleren zitten. "Het was vervelend natuurlijk, er werden veel onwaarheden geschreven. Dat gebeurt regelmatig, zeker in deze wereld. Maar ik ben in ieder geval blij dat ik nu hier ben. Ik wil het achterlaten en mij focussen op het spelletje, want daar houd ik het meeste van."

Diemers is vooral heel erg trots op zijn transfer van Fortuna naar Feyenoord. "Ik heb een aantal mooie jaren gehad, maar dat zo’n mooie club zich meldt maakt me trots." Diemers heeft al contact gehad met trainer Dick Advocaat. "Dat was een supergoed gesprek. Het wordt vanaf nu alleen nog maar leuker. Uiteraard heeft Advocaat geen garanties gegeven en moet je altijd hard vechten voor je plekje. Maar met deze faciliteiten en alles kun je alleen maar beter worden als voetballer."

De middenvelder legt tevens uit hoe het contact met Feyenoord tot stand is gekomen. "Precies twee weken geleden belde John de Wolf (assistent-trainer, red.) mij", verklaart Diemers tegenover RTV Rijnmond. "Hij maakte de interesse van Feyenoord kenbaar en vroeg of ik ervoor open stond. Daar hoefde ik natuurlijk niet lang over na te denken. Ik was nog wel in gesprek met FC Groningen, maar ik stond open voor een gesprek met Feyenoord. Dat gesprek heb ik vorige week gehad met de trainer en de assistent-trainer. De clubs zijn eruit gekomen en ik heb erover nagedacht. Ik ben 26 jaar, wat een cruciale leeftijd is. En uiteindelijk kan ik dit niet weigeren. Het is een droomtransfer."

Volgens Mark-Jan Fledderus, technisch directeur van FC Groningen, had Diemers al zijn jawoord gegeven. De speler in kwestie wil daar liever niet al te diep op ingaan. "Volgens ons was er nog geen akkoord met FC Groningen en toen meldde Feyenoord zich. Ik heb vorige week ook gezeten met Groningen en alles netjes uitgelegd. Ik ben ook altijd heel open en eerlijk geweest. Voor die club is het heel vervelend, maar ze hebben me wel allemaal gefeliciteerd met deze transfer. Ze gunnen het me van harte."

Diemers weet dat hij Ajax ooit in een interview met VTBL de ‘mooiste club van Nederland’ noemde. Als hem daarnaar wordt gevraagd door RTV Rijnmond volgt echter een ander antwoord. "Feyenoord is de mooiste club, zonder twijfel. Maar goed, ik wist natuurlijk dat deze vraag zou komen. Ik heb dat een keer gezegd, anderhalf jaar geleden ofzo. Toen deed Ajax het heel goed in de Champions League. Maar de mensen weten niet dat ik jaren geleden regelmatig in De Kuip heb gezeten. Dus ik kan uit de wereld helpen dat ik voor Ajax ben ofzo, absoluut niet. Ik heb nooit echt een voorkeur gehad voor een club, maar ik vind Feyenoord natuurlijk een fantastische club."