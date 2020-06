Calvin Stengs snapt niets van Johan Derksen: ‘Het kán gewoon niet’

Calvin Stengs en Ron Vlaar hebben met verbazing gereageerd op uitspraken van Johan Derksen, die bij wijze van grap rapper Akwasi vergeleek met Zwarte Piet. In onderstaande video van DAZN gaan de spelers van AZ in op het racisme in Nederland en hoe de discussie leeft in de selectie.