Arnesen in de wolken na uitdelen drietal contracten bij Feyenoord

Quilindschy Hartman, Ramon Hendriks en Sem Valk hebben een nieuw contract ondertekend bij Feyenoord, zo brengt de Rotterdamse club vrijdag officieel naar buiten. De drie verdedigers, allen achttien jaar, blijven met de nieuwe verbintenissen tot medio 2023 bij Feyenoord spelen. Ze sluiten echter nog niet aan bij de hoofdmacht van trainer Dick Advocaat.

Het drietal, dat afgelopen seizoen uitkwam in Feyenoord Onder-19 sluit in de voorbereiding op het nieuwe seizoen aan bij Feyenoord Onder-21, dat met de nieuwe opzet van de voetbalpiramide uiteindelijk in de Keuken Kampioen Divisie kan terechtkomen. "Deze jongens vormen het kloppende hart van de defensie van Feyenoord Onder-21", reageert technisch directeur Frank Arnesen. "Stuk voor stuk zijn het verdedigers met de nodige voetballende kwaliteiten. Vanaf dit najaar mogen ze dat laten zien in de nieuwe Onder 21-competitie. Aan hen de taak om ervoor te zorgen dat Feyenoord daarin optimaal presteert. Maar vandaag moeten ze natuurlijk eerst genieten van dit mooie moment."

Contractnieuws vanuit Feyenoord Academy: ?? Ramon Hendriks ?? Quilindschy Hartman ?? Sem Valk ????? ????????#VarkenoordView pic.twitter.com/2BsgG0HwS9 — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) June 19, 2020

Hartman is naar eigen zeggen ‘ongelooflijk trots’. "Het is een mooi moment waar ik naar heb uitgekeken, na tien jaar bij Feyenoord Academy. Ik heb veel zin in komend jaar bij Onder-21 en ben daar ook erg nieuwsgierig naar. Dat is toch meer het mannenvoetbal, je laat de jeugd achter je." Valk rept over een ‘mooi jaar’. "Ik heb afgelopen seizoen veel stappen gezet bij Onder 19, volgend jaar wil ik dat ook doen bij Onder-21. We gaan er alles aan doen om zo snel mogelijk door te stoten naar de Tweede Divisie."

Voor Hendriks is het de tweede keer dat Feyenoord hem een nieuw contract voorschotelt. In 2018 tekende de verdediger zijn eerste verbintenis in De Kuip. De contractverlenging is echter nog steeds zeer speciaal. "Misschien nog wel specialer", benadrukt de jonge Feyenoorder. "Je werkt je nu echt toe naar het professionele voetbal. Volgend jaar gaan we met Onder 21 voor het kampioenschap. Daar ligt nu mijn focus."