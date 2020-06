FC Twente pakt door en haalt bekende assistent voor Ron Jans in huis

Andries Ulderink is toegevoegd aan de technische staf van FC Twente, zo meldt de club vrijdagmiddag via de officiële kanalen. De nieuwe rechterhand van hoofdtrainer Ron Jans heeft zijn handtekening gezet onder een contract voor twee seizoenen in de Grolsch Veste.

Ulderink zat zonder club na zijn vertrek bij Ajax Cape Town. “In de gesprekken met Jan Streuer (technisch directeur, red.) en Ron Jans was ik onder de indruk van de voetbalkennis en de energie die van de heren uitging”, vertelt Ulderink. “Vanaf de eerste seconde voelde het vertrouwd. FC Twente is genoodzaakt jonge spelers zoveel mogelijk te laten doorgroeien naar de eerste selectie. Daar wil ik bijvoorbeeld heel graag mijn steentje aan bijdragen.”

De nieuwe assistent-trainer van Twente is geen onbekende in Enschede. “Ik heb de club vaak gezien vanaf de tribune en vanuit mijn functie als hoofdtrainer van Go Ahead Eagles veel contact gehad met FC Twente. De afgelopen weken zag je door het grote aantal seizoenkaartverlengingen wat voor een binding er is in deze regio. Dat is mooi om te zien. Ik kijk ernaar uit om aan de slag te gaan.”

Streuer zegt namens Twente ‘heel blij’ te zijn met de komst van Ulderink, die eerder assistent-trainer was bij Reading, waar hij samenwerkte met Jaap Stam. “Het is goed dat we na de komst van Jans al zo snel de volgende uitbreiding van de technische staf kunnen aankondigen. We hebben gedreven mensen nodig met ervaring en die weten wat er op dit moment gevraagd wordt bij de club. Andries Ulderink past volledig in dat plaatje."