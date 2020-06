Wijnaldum sluit zich aan bij kritiek en haalt uit naar Johan Derksen

Johan Derksen ligt zwaar onder vuur naar aanleiding van een uitspraak over rapper Akwasi. In het televisieprogramma Veronica Inside vergeleek de analist bij wijze van grap Akwasi met Zwarte Piet, wat hem op enorme kritiek is komen te staan. Ook Georginio Wijnaldum, reserve-aanvoerder van het Nederlands elftal, heeft zich op Instagram fel uitgesproken tegen Derksen.

“De uitspraak van Johan Derksen vind ik zeer denigrerend en beneden peil”, schrijft de middenvelder van Liverpool op Instagram. “Hiermee wordt bevestigd dat Zwarte Piet wel degelijk racisme vertegenwoordigt en meer dan ooit serieus genomen moet worden." Wanneer men de beledigende uitspraken van Derksen als legitiem beoordeelt, is dat volgens Wijnaldum ‘het bewijs dat er onderhuids racisme leeft’.

'Racistische' opmerking Derksen valt verkeerd: 'Schandalig dat het nog voorkomt'

Akwasi riep op een anti-racisme demonstratie in Amsterdam dat wanneer hij een Zwarte Piet in november zou tegenkomen, hem ‘hoogstpersoonlijk in zijn gezicht zou trappen’. “Ik sta achter ieder woord dat ik op dat moment in de microfoon heb versterkt, honderd procent, sterker nog: honderdduizend procent’’, zo vertelde de rapper later bij het televisieprogramma Beau.

Zijn teksten kwamen Akwasi op veel kritiek te staan. Derksen haalde stevig naar hem uit. “Als we Akwasi zijn woorden op een weegschaal leggen tegenover die van Derksen, bespeur ik ditmaal milde reacties terwijl men met gestrekte been erin ging jegens Akwasi”, aldus Wijnaldum. “Het zou mooi zijn, als wij met z'n allen streven naar een racismevrije samenleving en een voorbeeld stellen aan de wereld!”

Reactie Johan Derksen

Derksen heeft in een reactie laten weten dat hij geen spijt heeft van zijn veelbesproken grap. "Ik rijd al 22 jaar na de uitzending naar huis en soms heb ik weleens het idee: dat had ik beter niet kunnen zeggen - maar ik vond dit grapje eigenlijk niet eens zo heel slecht", zegt hij tegen het Algemeen Dagblad. "Voor mijn doen hè. Die Akwasi is voortdurend in het nieuws met zijn geschreeuw en gejammer. En toen daar die verklede Zwarte Piet in beeld kwam, die speelde met zijn leven, zei ik: ‘Weet je wel zeker dat het Akwasi niet is."

Derksen verandert ondanks de kritiek niet van zijn standpunt. "Als je het hele programma hebt gezien, dan weet je dat wij afstand hebben genomen van het begrip racisme", zo benadrukt de analist. "Nu word je, omdat er een clipje van gemaakt is, weggezet als racist. Maar goed, de ene week ben ik homofoob, de andere week racist. Ik las ergens dat Akwasi het mentaal niet meer aankon en zich veertien dagen heeft opgesloten. Nou, ik kan je vertellen: ik ben er mentaal heel goed aan."