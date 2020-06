Guardiola zet deur voor vertrek Sané naar Bayern wagenwijd open

Leroy Sané lijkt Manchester City deze zomer te verlaten. De vleugelaanvaller had de mogelijkheid om zijn tot 2021 lopende contract in het Etihad Stadium te verlengen, maar volgens manager Josep Guardiola heeft de Duitser die optie definitief terzijde geschoven. De Spaanse keuzeheer verwacht dan ook dat Sané de club op korte termijn verlaat, zo blijkt uit zijn woorden op de persconferentie voorafgaand aan het duel met Burnley van maandagavond.

"Sané heeft geweigerd om zijn handtekening onder een nieuw contract te zetten", verduidelijkt Guardiola vrijdagmiddag op het persmoment van Manchester City. "Iedereen weet dat Leroy aan het einde van het seizoen kan vertrekken, als daarover tussen beide partijen overeenstemming wordt bereikt. De club heeft in de afgelopen periode twee tot drie jaar een contractvoorstel gedaan. Leroy heeft die aanbiedingen echter telkens geweigerd."

"Als wij een speler een aanbieding doen, is dat omdat we hem echt graag willen hebben. Wij zoeken spelers die echt voor deze club willen uitkomen en prijzen willen veroveren", aldus Guardiola, die desondanks nog steeds een goede relatie heeft met Sané. "Het is een geweldige kerel en ik hou heel erg veel van hem. Ik heb helemaal niets tegen hem, maar het is duidelijk dat Leroy toe is aan een nieuw avontuur."

De 24-jarige aanvaller was voor de uitbraak van de coronacrisis niet inzetbaar vanwege een zware kruisbandblessure, Sané zat afgelopen woensdag tegen Arsenal (3-0 overwinning) echter weer bij de selectie van Manchester City. Er gloort volgens Guardiola dan ook licht aan het einde van de tunnel. "Hij is lang weggeweest. Leroy traint echter zonder pijn en gaat stapje voor stapje vooruit." Guardiola weet echter nog niet of Sané dit seizoen nog in actie komt voor the Citizens. "Iedereen is fit en met de opstelling houden we met heel veel dingen rekening. Als spelers goed trainen, dan maken ze een grote kans op speeltijd."

BILD wist in mei te melden dat Sané reeds tot een akkoord is gekomen met Bayern München, dat een vijfjarig contract voor hem heeft klaarliggen in Duitsland. Der Rekordmeister hoopt op een transfersom van veertig miljoen euro, zal zal het totaalbedrag waarschijnlijk hoger uitvallen. Een transferbedrag van circa zestig miljoen euro lijkt momenteel realistischer te zijn.

Guardiola laat zich ook uit over de contractsituatie van Claudio Bravo. De huidige verbintenis loopt op 30 juni af, maar desondanks maakt de doelman gewoon het seizoen af bij Manchester City. "Net zoals David Silva", benadrukt de manager van de nummer twee in de Premier League. "Claudio kampte met een spierblessure en bleef tijdens de lockdown dan ook in Engeland. Hij is in goede staat teruggekeerd, al was dat wel pas een week voor de eerste wedstrijd (tegen Arsenal, red.). Hij had rugklachten, al staat Claudio binnen een paar dagen weer op het trainingsveld."