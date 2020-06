Neymar verliest rechtzaak en moet Barcelona miljoenen betalen

De rechtbank in Barcelona heeft de eis die Neymar vorig jaar heeft ingediend resoluut van tafel geveegd, zo meldt de koploper in LaLiga vrijdag via de officiële kanalen. De aanvaller van Paris Saint-Germain eiste dat hij de totale som van 43,6 miljoen euro aan achterstallige bonussen zou ontvangen, maar de rechter gaat hier niet in mee. Volgens het persbericht van Barcelona hoeft de Spaanse club niets te betalen en moet Neymar zelfs 6,7 miljoen euro terugbetalen aan de Catalaanse grootmacht.

Neymar tekende in november 2016 een nieuw contract bij Barcelona, met een looptijd tot de zomer van 2021. Als bepaling in het lucratieve contract stond dat de Braziliaanse aanvaller ruim veertig miljoen euro aan bonussen zou ontvangen in de loop der jaren. Ruim een halfjaar later echter vertrok Neymar voor een recordbedrag van 222 miljoen euro naar PSG. Ruim twee jaar later trok de aanvaller alsnog aan de bel bij Barcelona over het afgesproken bonusbedrag.

De naar PSG overgestapte spelmaker claimde vorig jaar september dat hij pas veertien miljoen euro had ontvangen vanuit Barcelona. Neymar aasde echter ook op de overige 26 miljoen euro plus rente. Barcelona wilde echter de veertien miljoen euro terughebben, omdat er volgens de Catalanen contractbreuk was gepleegd. Verschillende Spaanse media meldden destijds dat hij bereid was om de eis te laten varen, mits er aan een voorwaarde zou worden voldaan. Barcelona moest een schriftelijke bevestiging overleggen waarop staat dat de PSG-aanvaller in de toekomst zou worden teruggehaald naar Spanje. Het Barcelona-bestuur ging hier niet mee akkoord, waarna een rechtszaak tussen beide partijen volgde.

Barcelona benadrukt in de verklaring dat Neymar in hoger beroep kan gaan tegen de uitspraak, al heeft de Braziliaan nog niet officieel gereageerd op het eindoordeel van de rechtbank. Neymar is reeds meermaals gelinkt aan een terugkeer in het Camp Nou, ondanks een doorlopend contract bij PSG tot 2022. Vanwege de coronacrisis lijkt het echter onwaarschijnlijk dat Barcelona in de eerstvolgende transferperiode tientallen miljoenen neerlegt voor de 102-voudig international van Brazilië.