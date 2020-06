Optie voor André Onana lijkt weg te vallen door nieuw contract

Roman Bürki heeft zijn tot medio 2021 lopende contract bij Borussia Dortmund, zo maakt de Duitse club vrijdagmiddag wereldkundig. Met de nieuwe deal speelt de 29-jarige doelman uit Zwitserland tot tenminste de zomer van 2023 in het shirt van BVB. Bürki, die in 2015 overkwam van SC Freiburg, is bezig aan zijn vijfde seizoen in Dortmund.

Op de burelen van Dortmund is men zeer gelukkig met het nieuwe contract voor Bürki. "We zijn er erg blij mee dat Roman, een van de meest constante doelmannen in de Bundesliga, nog steeds bij ons tussen de palen staat", reageert sportief directeur Michael Zorc. "Dit is voor de lange termijn van de club alleen maar heel goed. Het zegt voldoende dat Roman dit seizoen in de Bundesliga al twaalf keer de 'nul' heeft weten te houden."

Highlights Bundesliga: Borussia Dortmund - Mainz 05

Bürki, die op 206 wedstrijden namens Dortmund staat, deelt het optimisme van Zorc. "Ik voel mij erg op mijn plek bij deze club en voel ook zeker het vertrouwen van de trainer (Lucien Favre, red.) en mijn ploeggenoten." De ervaren doelman verloor woensdag nog met Dortmund op eigen veld met 0-2 van FSV Mainz 05. Desondanks bezet de formatie van Favre nog immer de tweede plaats, wat rechtstreekse plaatsing voor de Champions League inhoudt. Bayern München is echter niet meer te achterhalen, want der Rekordmeister kroonde zich afgelopen week voor de achtste maal op rij tot kampioen.

Met het voortzetten van de samenwerking met Bürki lijkt André Onana Dortmund te kunnen doorstrepen als mogelijke nieuwe werkgever. De doelman van Ajax werd begin mei nog gelinkt aan de nummer twee in de Bundesliga. Zaakwaarnemer Albert Botines liet aan Voetbal International weten dat de Duitse club een van de belangstellende partijen was. De sluitpost uit Kameroen is ook al genoemd bij onder meer Barcelona, Paris Saint-Germain en Chelsea. Het is echter nog maar de vraag of Onana Ajax deze zomer verlaat, ondanks zijn wens om in een Europese topcompetitie verder te gaan.