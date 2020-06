Richarlison stookt vuurtje op en richt zich tot Virgil van Dijk

Virgil van Dijk wordt door velen gezien als de beste verdediger ter wereld, maar Richarlison heeft daar een andere mening over. De Braziliaanse aanvaller van Everton vindt dat de aanvoerder van het Nederlands elftal niet de beste is. Richarlison vindt namelijk drie andere verdedigers beter dan Van Dijk, zo laat de 23-jarige spits weten tegenover het YouTube-kanaal Desimpedidos.

Van Dijk werd met name vorig seizoen bewierookt vanwege zijn spel in zowel de Premier League als Champions League. De ex-verdediger van onder meer FC Groningen, Celtic en Southampton werd in de verkiezing van de UEFA uitgeroepen tot Europees Voetballer van het Jaar. In de verkiezing om de Ballon d’Or eindigde Van Dijk vlak achter de winnaar Lionel Messi. De mandekker won de Champions League in zijn eerste volledige seizoen met Liverpool en staat nu op het punt om kampioen te worden met het team van manager Jürgen Klopp.

Sergio Agüero over lyrisch Virgil van Dijk: 'Daar kan ik van genieten'

In aanloop naar de hervatting van de Premier League kijkt Everton-aanvaller Richarlison vooruit op de wedstrijd van zondagavond tegen Liverpool. Hij zal tegenover Van Dijk staan in de Merseyside derby en voorafgaand aan dat duel lijkt de Braziliaan zich niet druk te maken om zijn directe tegenstander. “Mensen praten veel over hem. Ja, hij is absoluut een geweldige verdediger, maar ik ben hem al eens voorbij gedribbeld”, aldus Richarlison.

De ex-aanvaller van Watford lijkt niet onder de indruk van Van Dijk. “Hij had een uitstekend seizoen en is verkozen tot een van de beste verdedigers ter wereld. Maar ik vind dat er betere verdedigers zijn.” Wanneer Richarlison de vraag wordt voorgelegd welke verdedigers er beter zijn dan Van Dijk, noemt hij drie spelers: “Thiago Silva, Marquinhos en Sergio Ramos.” Zondag staan Richarlison en Van Dijk tegenover elkaar op Goodison Park. De wedstrijd begint om 20.00 uur.