‘Hij is geduldig, maar ik zou Zidane zeggen dat hij de pleuris kan krijgen'

De loopbaan van James Rodríguez bij Real Madrid is bepaald nog geen succesverhaal. De middenvelder werd voor twee seizoenen verhuurd aan Bayern München en bij terugkomst kreeg hij, mede door het nodige blessureleed, weinig speeltijd van trainer Zinédine Zidane. Landgenoot Faustino Asprilla, die furore maakte bij onder meer Parma en Newcastle United, snapt niet waarom James op een zijspoor is beland bij Real.

In de optiek van Asprilla is James een op en top professional. "Hij is helemaal niet onverantwoord bezig", zegt de oud-aanvaller in gesprek met het Colombiaanse medium Blu Radio. "Hij staat gewoon elke dag op het trainingsveld, net als de andere spelers." Asprilla denkt te weten hoe een trainer als Zidane te werk gaat. "Coaches zeggen altijd dat alle spelers even belangrijk zijn, om zo de bankzitters te motiveren. Maar drie of vier spelers hoeven nooit te vrezen voor hun plaats. Bij Real zijn er altijd spelers die zich van onderaf weten op te werken."

Volgens Asprilla verdient James meer respect in het Santiago Bernabéu. "Je kunt mij niet wijsmaken dat de topscorer van een WK (zes doelpunten in 2014, red.) Mariano Díaz of wie dan ook moet voor laten gaan in de pikorde bij Real. Het respect is wat dat betreft ver te zoeken. James is een geduldig persoon, maar ik zou tegen Zidane zeggen dat hij de pleuris kan krijgen", zo besluit de voormalig international van Colombia zijn relaas over de situatie in Madrid.

James kwam na het succesvolle WK in 2014 over van AS Monaco, dat circa tachtig miljoen euro overhield aan de verkoop van de spelmaker. Een definitieve doorbraak bij Real bleef in de afgelopen zes jaar echter uit, ondanks de hooggespannen verwachtingen. Het contract van James loopt volgend jaar zomer af, waardoor de Koninklijke hem eigenlijk in de eerstvolgende transferperiode moet verkopen, om zo te voorkomen dat hij in 2021 gratis de deur uitloopt. Vanwege de coronacrisis lijkt het echter onwaarschijnlijk dat clubs miljoenen willen neerleggen voor de 28-jarige middenvelder.