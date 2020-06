‘Bayern werkt mee met transfer voor 50 miljoen naar PSG of Premier League’

David Alaba gaat komende zomer mogelijk van club wisselen. De Oostenrijkse verdediger annex middenvelder heeft bij Bayern München nog een contract tot medio 2021 en voorlopig is er nog geen overeenstemming bereikt over een nieuwe verbintenis, waardoor der Rekordmeister hem komende zomer wel moet verkopen om nog een transfersom aan hem over te houden. Bayern zou dat volgens de Daily Telegraph nu van plan zijn en er bestaat de nodige belangstelling.

Alaba werd door Bayern in 2008 overgenomen van Austria Wien en speelt zodoende al twaalf jaar in dienst van de Duitse topclub, die zich afgelopen week tot kampioen in de Bundesliga kroonde. Dit seizoen kwam de 72-voudig Oostenrijks international tot 36 officiële optredens, waarin hij voornamelijk als centrumverdediger opereerde. Alphonso Davies ontwikkelde zich deze jaargang stormachtig en is momenteel de linksback in het elftal van Bayern München.

Dat de gesprekken met Alaba over het verlengen van zijn tot 2021 lopende contract voorlopig moeizaam verlopen, heeft Bayern doen besluiten om hem in de etalage te plaatsen. Indien hij komende zomer niet verkocht wordt, dreigt de verdediger annex middenvelder over een jaar transfervrij de deur uit te wandelen. Bayern is daarom bereid om mee te werken aan een vertrek, maar hanteert wel een forse vraagprijs van vijftig miljoen euro.

Er bestaat voldoende belangstelling voor Alaba, want Paris Saint-Germain, Manchester United, Liverpool en Manchester City zouden in de markt zijn voor de Oostenrijker. Sky Sports bracht Alaba eerder deze week al in verband met PSG, dat momenteel zou zoeken naar een speler die uit de voeten kan als linksback, centrumverdediger en verdedigende middenvelder. Andersom zou Bayern graag genoeg budget willen creëren om de komst van Leroy Sané mogelijk te maken.