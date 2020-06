‘Chelsea offert 12 spelers op om na Ziyech en Werner volgende slag te slaan’

Chelsea maakte woensdag de komst van Timo Werner wereldkundig. De Duitse aanvaller is na Hakim Ziyech de tweede zomerse aanwinst van the Blues en komt voor ruim vijftig miljoen euro over van RB Leipzig. The Times schrijft dat Chelsea na het binnenhalen van Werner en Ziyech nog niet klaar is en concreet werkt aan de komt van Kai Havertz, voor wie men bereid is twaalf spelers te verkopen.

Voor Ziyech maakt Chelsea veertig miljoen over naar Ajax, terwijl Werner dus nog iets meer kost. The Blues zijn bereid ook diep in de buidel te tasten voor Havertz. Voor de coronacrisis werd de waarde van de 21-jarige aanvallende middenvelder van Bayer Leverkusen ingeschat op honderd miljoen. Door de concrete belangstelling van Bayern München, Liverpool, Manchester City, Manchester United en Real Madrid én zijn tot medio 2022 lopende contract, kan de club van trainer Peter Bosz een behoorlijk bedrag verlangen voor Havertz.

Chelsea heeft in ieder geval nog een behoorlijk transferbudget door het vertrek van Eden Hazard, die vorige zomer voor honderd miljoen werd weggekocht door Real Madrid. Álvaro Morata maakt komende zomer voor 56 miljoen definitief de overstap naar Atlético Madrid, terwijl Mario Pasalic vermoedelijk voor 15 miljoen definitief wordt overgenomen door Atalanta. Verder is Chelsea van plan om nog twaalf spelers in de etalage te plaatsen om de komst van Havertz te kunnen bekostigen.

Emerson Palmieri, Marcos Alonso, Baba Rahman, Kurt Zouma, Andreas Christensen, Tiémoué Bakayoko, Michy Batshuayi en Ross Barkley zouden in ieder geval mogen uitkijken naar een andere club. Tegenover de verkoop van Jorginho, N’Golo Kanté en Olivier Giroud zou Chelsea ook niet onwelwillend staan. Laatstgenoemde verlengde onlangs zijn aflopende contract bij Chelsea, ondanks dat hij gelinkt werd aan een transfervrije overstap naar bijvoorbeeld Internazionale. Jorginho werd in verband gebracht met een overstap naar het Juventus van voormalig trainer Maurizio Sarri.

Vooral de aanwezigheid van Kanté in dit rijtje lijkt opvallend. De Franse middenvelder werd eerder al gelinkt aan een vertrek bij Chelsea, waar onder meer Real Madrid en Paris Saint-Germain voor hem in de markt zouden zijn. Kanté heeft op Stamford Bridge een contract tot medio 2022 en in een eerder stadium werd gemeld dat hij Chelsea alleen mag verlaten als er een forse transfersom op tafel komt.