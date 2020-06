‘Superfichaje’ van Real Madrid maakt indruk: ‘Er vielen enkele tranen’

Real Madrid was donderdagavond in LaLiga dankzij een indrukwekkende tweede helft met 3-0 te sterk voor Valencia. Karim Benzema was met twee goals de absolute smaakmaker, maar ook Marco Asensio oogste bewondering. De middenvelder maakte na 330 dagen zijn rentree, als vervanger van Federico Valverde in de 73e minuut, en tekende na 29 seconden al voor de 2-0. De Spanjaard verzorgde in de slotminuten ook nog de assist bij het wonderschone doelpunt van Benzema: een volley waar Jasper Cillessen geen antwoord op had. Het tweetal krijgt lovende kritieken van de Spaanse media over zich heen.

Bij AS wordt Asensio een superfichaje genoemd: een geweldige aankoop. Het verhaal is bekend: de middenvelder had eigenlijk al een streep door dit seizoen gezet, maar door de coronastop maakt hij alsnog de fase mee waarin Real Madrid om de prijzen zal spelen. “In een seizoen waarin Real Madrid moeite heeft om het doel te vinden, ziet Zinédine Zidane in Marco de oplossing van dit probleem. De eerste helft was tekenend: niet eerder dit seizoen schoot men zo vaak op doel (acht van de negen keer), maar zonder te scoren. Het gebrek aan effectiviteit stak schril af tegenover de doeltreffendheid van Asensio, die slechts één balcontact nodig had om een doelpunt te maken.”

“Voor Zidane was het geen verrassing: hij zag in Eden Hazard, Benzema en Asensio al zijn tridente”, zo schrijft de Madrileense sportkrant. “Het was zijn ideale aanval alvorens de blessure van Asensio roet in het eten gooide. In zijn twee jaar onder Zidane had hij een gemiddelde van meer dan tien treffers per seizoen, ook al was hij geen onbetwiste basiskracht. Zidane had dan ook verwacht dat hij dit seizoen zou gaan vlammen, totdat het noodlot toesloeg en Asensio eruitlag. Zidane kan door het coronavirus toch nog over Asensio beschikken, een voetballer die voor hem fundamenteel is. Niet alleen als goleador, maar ook qua creativiteit. De nummer twintig is terug en Zidane is er dankbaar voor.”

Wat een mooi moment ??? Marco Asensio is een jaar na zijn horrorblessure terug en scoort 30 seconden na zijn invalbeurt ??#RMAVAL #LaLiga #ZiggoSport pic.twitter.com/Sw99evvHg5 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) June 18, 2020

Marca noemt de manier waarop Asensio zijn rentree op de voetbalvelden maakte zelfs ‘historisch’. “Je staat 330 dagen aan de kant door een zware blessure, je maakt je rentree na bijna elf maanden en je scoort met je eerste balcontact. Dat is iets wat als historisch kan worden beschouwd. Een absolute beloning voor een talent dat zich bijna een jaar volledig heeft gericht op zijn herstel en met als doel om momenten als deze mee te maken. De glimlach is terug, maar er vielen ook enkele tranen. En terecht. Daarna verzorgde hij ook nog eens de assist bij de 3-0 van Benzema. Hij is terug. Een luxueuze versterking voor Zidane.”

Gezegend

AS, Marca en Mundo Deportivo geven geen individuele cijfers, maar Sport wel. De populaire sportkrant uit Catalonië deelt Asensio een zeven uit voor zijn invalbeurt, hetzelfde cijfer als Benzema, en noemt de invaller ‘gezegend’. “Hij scoort met zijn eerste balcontact na een afwezigheid van bijna elf maanden en levert daarna ook nog een assist. Een betere terugkeer op de velden kan bijna niet.” Bij ElDesmarque krijgt Asensio het hoogste cijfer, samen met Benzema: een acht. “Asensio is op grootse wijze teruggekeerd. Een doelpunt en een assist, absoluut niet slecht na aan afwezigheid van bijna elf maanden”, zo valt er met veel gevoel voor understatement te lezen.

“Het is geweldig om weer terug te zijn. Ik heb hier met heel veel personen om mij heen lang naar toegewerkt”, vertelde Asensio na afloop van het duel. “Ik ben vooral blij dat ik met mijn doelpunt het team weer heb kunnen helpen. Ik heb hier zó lang op gewacht. Ik wil iedereen die me bij mijn herstel heeft geholpen bedanken, van de trainer tot de medische staf.” Zidane zelf gaf aan dat hij wist dat het een emotioneel moment voor Asensio was. “Na zoveel maanden afwezig te zijn, ook nog eens scoren: dat maakt mij ook heel erg gelukkig. Marco was eigenlijk al blij dat hij weer mee mocht doen.”

En om het af te leren nog even een prachtgoal van Benzema ?? Snoeihard in de kruising ??#RMAVAL #LaLiga #ZiggoSport pic.twitter.com/meHhkp3Vgl — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) June 18, 2020

Het recht om te dromen

Marca merkt op dat het gedroomde tridente, bestaande uit Hazard, Benzema en Asensio, door uiteenlopende omstandigheden ‘elf maanden op zich heeft laten wachten. “Benzema was vanavond (donderdagavond, red.) de killer waar Zidane in de slotfase van het seizoen zo op hoopte. Twee beestachtige doelpunten. Als hij ze er zo in begint te schieten als Robert Lewandowski, dan heeft het madridismo al het recht om te dromen.” Ook AS is van mening dat Benzema een cruciale rol bij Real Madrid heeft. “In de eerste helft kwam hij veel in het spel voor, zoals altijd, en schoot hij amper op doel, zoals altijd. Niet één van de negen doelpogingen was van Benzema. Hij ging zelfs op links spelen om naar een oplossing te zoeken en voorzetten te geven die bij niemand aankwamen. Jij, en alleen jij, bent de goalgetter, Karim”, benadrukt de Madrileense krant. “Hij begreep het in de tweede helft, toen hij de eerste van Real Madrid maakte en op schitterende wijze voor de 3-0 tekende. De Benzema die Real Madrid nodig heeft.”

Zidane genoot van alle doelpunten in het Estadio Alfredo Di Stéfano. “De eerste treffer begon bij Sergio Ramos, daarna Luka Modric en de aanval wordt via Hazard door Benzema afgerond. Heel mooi. Iedereen die van voetbal houdt, zal zeker van de tweede treffer van Karim hebben genoten”, vertelde de trainer na afloop. “Een heel mooi doelpunt en hij is niet eens links. Maar toch schiet hij de bal in de kruising.”