Coup in Eredivisie verwacht: ‘Verbaast me niks als hij ze naar de top-5 krijgt'

Isitan Gün krijgt bij Fortuna Sittard mogelijk op korte termijn gezelschap van Acun Ilicali. De tv-magnaat wordt door landgenoot Mehmet Demircan beschreven als de ‘Turkse John de Mol’, die spoedig zou willen investeren in een Europese voetbalclub. Demircan is ervan overtuigd dat Fortuna Sittard met de eventuele bemoeienis van Ilicali kan opstomen naar de top vijf van de Eredivisie, zo vertelt hij in gesprek met De Telegraaf.

Ilcali is rijk geworden dankzij het produceren van televisieprogramma’s. “Zijn geschatte vermogen? Dat zou ik echt niet kunnen zeggen. Maar een voorbeeld: voor Survivor huurt hij voor vier of vijf maanden opnames een eiland in de Dominicaanse Republiek, voor 10 tot 15 miljoen euro. Ze grappen hier in Turkije dat hij zo rijk is dat hij elke dag nieuwe sokken draagt. Maar je ziet hem het meest in een zwart shirt en korte broek, op flipflops. Hij zegt alleen een pak te dragen bij een bruiloft”, zegt sportjournalist Demircan, die twaalf jaar in Nederland woonde en werkte.

“Een paar weken geleden vertelde hij live op tv zijn geld eindelijk eens te willen beleggen in een Europese voetbalclub. Dit is iets groots in Turkije. Fortuna is voor hem geen avontuurtje, hij zal er grote plannen mee hebben en er groei in zien. Hij is een zakenman, belegt niet zomaar zijn geld”, gaat hij verder. Gün zet in op een ‘strategische samenwerking’ met Ilcali, die Fortuna in commercieel en sponsoring verder moet helpen. De huidige eigenaar en voorzitter bezit 85 procent van de aandelen, waarvan 35 procent richting zijn landgenoot moet gaan. De KNVB moet hier overigens nog wel goedkeuring voor geven.

“Het zal mij niets verbazen als hij Fortuna richting de top-5 van Nederland krijgt”, vertelt Demircan. Hij benadrukt dat Ilcali in Turkije in jaarlijks verkiezingen tot de meest betrouwbare mensen wordt gerekend. “De mensen lopen met hem weg. Hij wil alles beter doen en kán dat ook doen. Hij heeft het financiële vermogen én de capaciteiten ervoor. Hij zal van Fortuna een grote club willen maken.”