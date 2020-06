Marco Asensio beleeft wondercomeback tegen onfortuinlijke Cillessen

Real Madrid heeft donderdagavond de achterstand op koploper Barcelona weer verkleind tot twee punten. De manschappen van Zinédine Zidane hadden het ongeveer een uur lastig tegen Valencia, waar doelman Jasper Cillessen uitblonk met enkele prachtige reddingen, maar bleken uiteindelijk met een 3-0 eindstand veel te sterk. Voor Marco Asensio werd het met een doelpunt én assist na bijna een jaar afwezigheid door een zware knieblessure een absoluut droomrentree. De mooiste treffer van de avond kwam op naam van Karim Benzema, die de 3-0 fenomenaal afmaakte.

Zidane koos er tegen Valencia voor om zijn middenveld te versterken. Aanvaller Rodrygo, die tegen Eibar (3-1 winst) nog in de basis stond, moest plaatsmaken voor Federico Valverde. Verder kreeg Ferland Mendy op de linksbackpositie de voorkeur boven Marcelo, die tegen Eibar nog trefzeker was. Aan de kant van Valencia ontbraken centrumverdedigers Gabriel en Ezequiel Garay door knieblessures, waardoor Eliaquim Mangala en de twintigjarige Hugo Guillamón het centrale duo vormden.

Real Madrid had vanaf de aftrap het initiatief in het lege Estadio Alfredo Di Stéfano en kreeg in de twaalfde minuut de eerste grote kans van de wedstrijd. Na een vlotlopende combinatie zette Karim Benzema ploeggenoot Eden Hazard vrij voor Jasper Cillessen, die met een uitgestoken voet knap redding bracht. Valencia probeerde vanuit de tegenaanval gevaarlijk te worden, hetgeen een minuut na de kans van Hazard ook lukte. Rodrigo Moreno had echter pech dat zijn gevaarlijke poging via de paal terugkwam in het veld.

In de 22ste minuut was het wél raak voor de spits van Valencia. Rodrigo dook na een van richting veranderde pass van Carlos Soler op achter de Real-defensie en tikte alert binnen, maar bleek achteraf nipt buitenspel te hebben gestaan. Zodoende kwamen de Madrilenen, die daarna de touwtjes weer in handen kregen, goed weg. Er volgde nog één goede kans in de eerste helft, toen Daniel Carvajal na een half uur spelen doorbrak op de rechterflank. De vleugelverdediger van Real probeerde Cillessen met een geplaatste bal te passeren, maar laatstgenoemde pareerde opnieuw met een snelle uitgestoken voet.

Na rust probeerde Real Madrid de druk op het doel van Valencia verder op te voeren. De bezoekers uit de sinaasappelstad werden weliswaar achteruit gedrukt, maar hielden aanvankelijk eenvoudig stand. Er leek geen vuiltje aan de lucht voor Valencia, totdat Kevin Gameiro de bal een kwartier na rust dom verspeelde. Real was snel vertrokken op de counter, waarbij de diepgegane Hazard met een bekeken passje Benzema vrij zette. De Fransman kon de bal vervolgens eenvoudig achter de kansloze Cillessen schuiven: 1-0.

Na de openingstreffer begon het bij Real Madrid duidelijk beter te lopen. Zinédine Zidane bracht een kwartier voor tijd Asensio in het veld voor Valverde. De aanvaller, die terugkeerde van een kruisbandblessure, beleefde de rentree van zijn dromen, door koud dertig seconden in het veld te scoren. Asensio kreeg een voorzet vanaf de linkerkant van Mendy en volleerde de bal ineens achter Cillessen. Het bleek niet het mooiste doelpunt van de avond, want dat kwam vier minuten voor tijd op naam van Benzema. De spits ontving de bal in de zestien van Asensio, ontving de halfhoge bal met rechts en raakte daarna met links verwoestend de kruising: 3-0. In de slotfase volgde nog een rode kaart voor Valencia-invaller Kangin Lee vanwege een grove overtreding op Sergio Ramos.