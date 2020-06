Ziyech ontvangt ex-ploeggenoot in Lambo; De Boer geniet met oudste dochter

Voetballers zijn anno 2019 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Hakim Ziyech had deze week in Amsterdam bezoek van een ex-ploeggenoot: Mitchel Bakker. De twee cruiseden in de Lamborghini van Ziyech door de hoofdstad.





Ronald de Boer geniet met volle teugen van het feit dat de horeca in Nederland weer open is. De oud-voetballer en analist dineerde deze week gezellig met zijn oudste dochter Brooke.





Ook Evgeniy Levchenko, Dave Bulthuis en Alisson Becker vermaakten zich deze week met hun kroost.





Wat deed jij toen je twaalf jaar oud was? Shane Kluivert lanceerde donderdag een nieuw kookboek!





Jeroen Zoet hield zijn conditie donderdag op peil in de duinen.





Een prachtig jubileum voor Nicolai Jörgensen deze week: de Deense spits van Feyenoord is precies drie jaar gehuwd met zijn Theresa. Jack Wilshere vierde gelijktijdig het driejarig huwelijksjubileum met zijn partner.





Deze week begon het Premier League-voetbal weer. Jordan Henderson was woensdag jarig en bekeek de eerste duels in stijl. Ook Steven Gerrard zat aan de buis gekluisterd.





Ook de tweelingbroers Jurriën en Quinten Timber waren deze week overigens jarig. De Ajax-talenten bliezen negentien kaarsjes uit.





Cesc Fàbregas heeft zich ondertussen mijn zijn gezinnetje teruggetrokken op een fraaie vakantiebestemming.