Kieft: ‘Als hij een heel seizoen mag spelen bij Ajax, maakt hij er twintig’

Wim Kieft gelooft dat Klaas-Jan Huntelaar ook komend seizoen nog van toegevoegde waarde zal zijn voor Ajax. De analist begrijpt dat Huntelaar maandag zijn contract in Amsterdam met een jaar verlengd heeft, vooral omdat de 36-jarige spits nog altijd gretig genoeg is om de concurrentie met onder meer Dusan Tadic, Lassina Traoré en Brian Brobbey aan te gaan.

Een van de taken van Huntelaar wordt om de jongelingen Traoré en Brobbey te begeleiden, maar Kieft verwacht meer van de ervaren spits. "Wat je altijd moet houden, is dat je niet op de bank gaat zitten en denkt: ik ben hier om mijn ervaring over te brengen en de boel te begeleiden", zegt Kieft in een video-item voor Veronica Inside. "Ik heb veel liever een spits die de concurrentiestrijd aangaat, zoals hij met Kasper Dolberg deed. Toen was hij nog wel een paar jaar jonger natuurlijk, maar je moet de spits wel onder druk zetten. Dat zit wel in Klaas-Jan. Hij blijft enorm ambitieus. Dat is heel erg leuk, dat is wat je wil."

Kieft signaleert een verschil tussen Huntelaar en Ibrahim Afellay, die vorig jaar terugkeerde naar PSV. "Jammer dat het niet is gelukt met die jongen, hij kon zijn concurrenten niet onder druk zetten", ziet Kieft. PSV maakte onlangs bekend het contract van Afellay niet te verlengen. "Je hebt als coach het liefst dat je elke keer moet denken: zal ik hem een keer proberen, of die ander? Dat vind ik het leuke aan Huntelaar: als hij een heel seizoen in de spits mag spelen bij Ajax, maakt hij er twintig."

Dat Huntelaar niet de best meevoetballende centrumspits is, maakt volgens Kieft in de meeste wedstrijden bij Ajax niet uit. "Met de manier waarop Ajax speelt zou je ook genoeg hebben aan een spits die ze er inschiet, want je kunt ze er vaak gewoon inlopen", zegt de voormalig spits. "Dusan Tadic vult dat natuurlijk op een andere manier in, maar die kan ook ergens anders spelen. Ik vind het wel heel leuk (dat Huntelaar doorgaat, red.) en het kan ook makkelijk in Nederland." In het afgebroken seizoen 2019/20 kwam Huntelaar tot 32 officiële duels voor Ajax, waarin hij 10 keer het net vond.