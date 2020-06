Zus van ‘koning’ Cristiano Ronaldo slaat terug naar boze Maurizio Sarri

Voor Cristiano Ronaldo is de hervatting van het Italiaanse voetbal voorlopig weinig succesvol uitgepakt. De steraanvaller van Juventus kreeg na de verloren finale van de Coppa Italia tegen Napoli (0-0, verlies na strafschoppen) kritiek van zijn trainer Maurizio Sarri, die de fitheid van de Portugees betwist. Ronaldo's zus Elma Aveiro kan zich niet vinden in de uitspraken van Sarri en neemt het op Instagram op voor haar broer.

Ronaldo wist woensdagavond tegen Napoli geen enkele indruk te maken. "Hij verkeert in dezelfde vorm als anderen, zoals Paulo Dybala en Douglas Costa. Hij is niet scherp genoeg waardoor hij niet het beste uit zichzelf kan halen”, zei Sarri tegenover RAI. "Na afloop heb ik maar niet al te veel gezegd tegen de spelers. Ik was boos en teleurgesteld, net zoals zij dat zijn. Op dit soort momenten kun je maar beter stil blijven. Morgenochtend praten we wel verder."

Elma Aveiro, de twaalf jaar oudere zus van Cristiano Ronaldo, vindt de kritiek niet terecht. "Wat kun je meer doen dan dit?", zo begint de Portugese vrouw haar betoog. "Je kunt niet van mijn lieveling verwachten dat hij in zijn eentje wonderen verricht. Ik snap ook niet waarom je zo moet spelen." Aveiro lijkt daarmee de tactiek van Sarri te bekritiseren, maar legt haar uitspraak verder niet uit. "Ondanks alles, hoofd omhoog, mijn koning!", zo richt ze zich tot haar broer.

Ronaldo had het in de finale van de Coppa Italia zichtbaar moeilijk. De Portugees maakte vrijwel niets klaar in de voorhoede tegenover Napoli-verdedigers Kalidou Koulibaly en Nikola Maksimovic. Het was voor de tweede keer op rij dat Juventus niet wist te scoren. De club uit Turijn ging onderuit in de strafschoppenserie, waarin Ronaldo de vijfde penalty zou hebben genomen. Omdat Paulo Dybala en Danilo hun strafschoppen misten, en Napoli vier keer scoorde, mocht Juventus echter geen vijfde penalty meer nemen.