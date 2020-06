Veronica Inside raakt ook grote naam kwijt als adverteerder

Veronica Inside is na de controversiële uitlatingen van Johan Derksen in ieder geval twee adverteerders kwijt. Donderdagmiddag haakte Zespri Kiwifruit al af als adverteerder, nu voegt Gillette zich daaraan toe. Het scheermessenmerk, dat geen sponsor meer is van het programma maar wel adverteert in de reclameblokken van de talkshow, laat aan Het Parool weten zich terug te trekken.

Maandagavond werd rapper Akwasi door Johan Derksen in verband gebracht met Zwarte Piet. "Weten we zeker dat dat niet Akwasi is?", zei Derksen spottend, terwijl er in het tv-programma een beeld werd getoond van een Zwarte Piet. Veronica Inside kwam de afgelopen dagen hevig onder vuur te liggen om die uitspraak. Zo startten Memphis Depay en Eljero Elia een oproep aan adverteerders om de talkshow voortaan te boycotten.

Gillette laat donderdag weten af te haken als adverteerder. "We distantiëren ons van de uitspraken die in het programma zijn gedaan en steunen geen enkele boodschap die mensen kan kwetsen op basis van hun huidskleur, geslacht, hun mening of seksuele geaardheid. Daarom zullen wij per direct stoppen met adverteren rondom dit programma", meldt de scheermessengigant.

Mogelijk raakt Veronica Inside nog meer adverteerders kwijt. Gamma en de SNS Bank hebben laten weten met tv-zender Veronica in gesprek te willen. "Wij nemen afstand van alle racistische uitlatingen die worden gedaan in welk programma dan ook", aldus SNS tegenover RTL Nieuws. Veronica heeft vooralsnog niet gereageerd op de kwestie.

De Kamer van Koophandel (KVK) lijkt in ieder geval wél aan te blijven als adverteerder. "Wij hebben als adverteerder bij een zender geen invloed op of zeggenschap over de inhoud van de programma's waar onze commercial in of omheen wordt uitgezonden", aldus de KVK in reactie aan NU.nl. Albert Heijn laat weten 'geen plaats te hebben voor discriminatie', maar lijkt voorlopig geen consequenties te verbinden aan de uitspraken van Derksen.