Wim Kieft reageert op harde verwijten Ronnie Flex: ‘Heel makkelijk scoren’

Na de uitspraken van Johan Derksen in Veronica Inside over rapper Akwasi wordt in Nederland volop gedebatteerd over de controversiële talkshow. Op Twitter komt rapper Ronnie Flex met harde beschuldigingen in de richting van onder meer Derksen en presentator Wilfred Genee, die zwarte voetballers anders zouden behandelen dan blanke spelers. Wim Kieft, vaste gast in het tv-programma, en Genee laten op hun beurt weten zich daar absoluut niet in te herkennen.

Na de uitzending van VI op maandagavond, waarin Derksen rapper Akwasi in verband brengt met Zwarte Piet, is een felle tegenbeweging op gang gekomen. Zo deden Memphis Depay en Eljero Elia een oproep aan adverteerders om te stoppen met de steun aan het programma. Op donderdag maakte het eerste bedrijf bekend gehoor te geven aan die oproep.

Ronnie Flex laat via Twitter weten blij te zijn met de acties tegen Veronica Inside. "Blij dat er eindelijk gereageerd wordt", zo schreef Ronell Plasschaert, zoals zijn echte naam luidt. "Deze ondertoon voelde ik altijd wel als het over Memphis Depay of Ryan Babel ging. Wilfred en Johan willen je niet zien shinen." Inmiddels heeft Ronnie Flex de bewuste tweet overigens weer verwijderd.

In het gelijknamige radioprogramma Veronica Inside wordt Wilfred Genee geconfronteerd met de beschuldiging van Ronnie Flex. "Wat moet ik daar nou op zeggen? Wat een onzin, dit. Het slaat echt he-le-maal nergens op", zegt Genee, die de kwestie al snel relativeert. "Maar goed, op dit moment staat de wind zo. Dus laten we de wind maar even over ons heen komen, toch? Zo werkt dat dan. Als je geschoren wordt, moet je stilzitten. Uitdelen en ontvangen, het hoort er allemaal bij."

Even later komt ook Wim Kieft in de radiouitzending. De oud-spits, die regelmatig te gast is bij VI, herkent zich totaal niet in de aantijgingen. "Nee, dat gevoel heb ik niet", zegt Kieft. "Er is weleens wat kritiek op Memphis Depay, maar dat gaat niet om zijn kleur. Dat gaat meer om hoe hij zich soms gedraagt. Dan kun je er wel weer van maken dat dat gericht is op huidskleur, maar dat is natuurlijk de grootst mogelijke flauwekul die er is. Het is ook wel heel makkelijk scoren momenteel, door dat soort dingen te roepen. Daar heb je ook een verantwoordelijkheid in, dat je daar een beetje voorzichtig mee omgaat."

Kieft heeft in zijn eigen leven weinig te maken gehad met racisme. "Ik heb drie halfbloedkinderen samen met mijn, natuurlijk donkere, vrouw Sylvia", legt de oud-speler van Ajax en PSV uit. "Ik had het er met mijn dochter Mattia over, ik vroeg: 'Is het niet allemaal een beetje overdreven, jullie hebben er toch nooit zoveel last van gehad?' Toen zei ze: 'Nee, maar het is natuurlijk wel anders als je in Amsterdam-Zuid opgroeit, dan als je ergens in een achterstandswijk opgroeit.' Daar had ze ook wel weer een punt. Het ligt allemaal heel gevoelig momenteel."