Ook Rodney Sneijder maakt zich impopulair bij Ajax met opmerkelijke aantijging

Rodney Sneijder komt met een opvallende verklaring voor zijn gedwongen vertrek bij Ajax. De 29-jarige middenvelder, de jongere broer van Wesley, gelooft dat hij in 2012 mede moest vertrekken door een wedstrijd die hij het seizoen ervoor op huurbasis bij FC Utrecht speelde tégen zijn werkgever Ajax. Sneijder noemt zijn felle spel tegen de Amsterdammers als reden daarvoor.

Op 5 februari 2012 kwam FC Utrecht op bezoek bij Ajax. De Domstedelingen, met huurling Rodney Sneijder in de basis, boekten in de Johan Cruijff ArenA een verrassende 0-2 overwinning. "Ik ga me niet inhouden, omdat ik toevallig bij Ajax onder contract stond", zegt Sneijder tegenover FOX Sports over dat duel. "Op dat moment was ik Utrechter, en was ik Utrecht-speler. En daar waren ze niet zo blij mee in Amsterdam."

Pas na afloop van het seizoen sprak Sneijder met toenmalig Ajax-trainer Frank de Boer over die bewuste wedstrijd. "Dat vergeet ik nooit meer. Ik kwam terug en Frank de Boer zei: er is geen plek meer voor jou. Het had meerdere redenen, maar ze vonden dat ik te uitbundig was in die wedstrijd." Ook een akkefietje met de fanatieke supporters van Ajax aan het einde van de wedstrijd heeft volgens Sneijder meegespeeld.

Aan het einde van het duel raakte Sneijder geblesseerd. "We stonden 2-0 voor en ik ging oprecht door mijn enkel. Het was geen tijdrekken. Bovendien, het was de 88ste minuut... Wat valt er dan nog aan tijd te rekken, die vijf minuten? Maar de hele ArenA zong: 'Er is maar één echte Sneijder!' Ik wist natuurlijk precies wat ze bedoelden, ik heb toen even naar ze geklapt. Ajax was daar niet heel blij mee, nee." Bij terugkomst was het over en uit voor de middenvelder. "Toen moest ik naar het tweede."

Rodney Sneijder vertoefde niet lang bij de beloften van Ajax, want hij werd in dezelfde zomer van 2012 getransfereerd naar RKC Waalwijk. Na een sterk begin bij de Eredivisionist raakte Sneijder na anderhalf jaar volledig uit de gratie en nam Almere City FC hem over. In Flevoland was de voormalig jeugdinternational eveneens anderhalf seizoen actief, om in 2015 aan een kortstondige proefperiode bij het Schotse Dundee United te beginnen. Het werd geen succes en Sneijder speelde later nog kort voor Jong FC Utrecht, om zich vanaf 2017 aan te sluiten bij amateurclub DHSC. Afgelopen week kwam zijn oudere broer Wesley Sneijder overigens veelvuldig in het nieuws vanwege een ruzie met de F-Side, de harde kern van Ajax.