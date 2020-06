FC Utrecht geeft hoop op en ontvangt tonnen ter compensatie

FC Utrecht geeft de hoop op het spelen van de TOTO KNVB Bekerfinale definitief op, zo maken de Domstedelingen bekend via de officiële website. Utrecht ziet af van de mogelijkheid om naar het CAS te stappen, nadat de UEFA het verzoek van de Eredivisionist woensdag terugkaatste naar de KNVB. FC Utrecht krijgt wel 600.000 euro ter compensatie voor de misgelopen eindstrijd.

Utrecht bereikte in het afgebroken seizoen de bekerfinale, die gespeeld zou gaan worden tegen Feyenoord. De KNVB besloot na het uitbreken van corona en de daarop volgende maatregelen van de Nederlandse overheid om definitief een punt achter het seizoen te zetten. Daarmee werd ook de bekerfinale tussen FC Utrecht en Feyenoord geannuleerd.

De Utrechters stapten naar de UEFA om alsnog een finale af te dwingen, maar de Europese voetbalbond oordeelde dat het gaat om een nationale kwestie gaat en weigerde zich uit te spreken. FC Utrecht is teleurgesteld over de reactie van de UEFA, maar legt zich er wel bij neer. "Wij hebben aangedrongen op constructief overleg met elkaar, om te onderzoeken of we het voor elkaar konden krijgen", zegt algemeen directeur Thijs van Es. "Explore all options. Tot onze teleurstelling wilde de KNVB daar niet aan meewerken."

Utrecht zocht naar alternatieven en droeg zelfs de mogelijkheid aan om de finale op Bonaire te spelen. De club vindt nog altijd dat de eindstrijd gespeeld zou moeten worden. "Ook als je kijkt naar de media en de publieke opinie: uit onderzoek komt naar voren dat bijna 75 procent vindt dat de bekerfinale gespeeld moet worden", stelt Van Es. "Behoorlijk wat hotemetoten, zoals Louis van Gaal en Guus Hiddink, vonden het ook een gek besluit. En kijk naar België, daar is op 1 augustus de finale."

Donderdag besloten de Nederlandse betaaldvoetbalorganisaties in een algemene vergadering dat FC Utrecht 600.000 euro krijgt. "We willen de clubs daar hartelijk voor bedanken en voelen ons ergens ook wel erkend", reageert Van Es. "Het is geen compensatie. Want heel eerlijk: dat de bekerfinale niet plaatsvindt, dat valt niet te compenseren. Maar het is wel fijn dat de clubs ons dit willen geven."

Ook SC Cambuur, De Graafschap, NAC Breda en FC Volendam geven hun juridische strijd tegen de KNVB-besluiten over het afgebroken seizoen op. De clubs uit de Keuken Kampioen Divisie onderzochten de mogelijkheden om alsnog aanspraak te maken op promotie naar de Eredivisie, maar leggen zich nu neer bij hun lot. Ook die clubs krijgen een financiële compensatie: Cambuur ontvangt 425.000 euro, De Graafschap 375.000 euro en NAC en Volendam toucheren beide 50.000 euro.