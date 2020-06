Ryan Babel brengt op Instagram slecht nieuws voor Feyenoord

Ryan Babel gaat deze zomer terugkeren bij Galatasaray. De 33-jarige aanvaller werd vanaf januari door Ajax gehuurd van de Turkse topclub, maar een verlenging van de huurdeal ligt niet in het verschiet. Ook Oguzhan Özyakup speelt volgend seizoen niet meer in de Eredivisie, zo valt te concluderen uit een bericht van Babel op Instagram.

Özyakup werd vanaf januari door Feyenoord gehuurd van Besiktas. Door blessureleed en de coronacrisis kwam de middenvelder tot slechts vier wedstrijden in het shirt van de Rotterdammers. De club wil wel graag verder met de 43-voudig Turks international, maar in de wandelgangen werd al duidelijk dat een nieuwe samenwerking na de zomer uitgesloten lijkt.

Een bericht van Babel op Instagram lijkt er inderdaad op te duiden dat Özyakup volgend seizoen weer zijn wedstrijden speelt in Turkije. "Het is altijd leuk om mijn broeder weer te zien. Ik zie je volgend seizoen", zegt de Oranje-international, gevolgd door emoticons van een adelaar en een leeuw, waarmee hij doelt op Besiktas en Galatasaray.

Technisch directeur Frank Arnesen erkende eerder dat een nieuwe deal lastig wordt. "Een prima jongen en een prima speler, maar Besiktas bepaalt. En de vraag is of wij hem weer kunnen betalen zoals dat in de winterstop lukte, mocht dat überhaupt aan de orde zijn." Emre Kocadag, vice-president van Besiktas, sprak eerder al de verwachting uit dat Özyakup volgend seizoen in Turkije actief is.