‘Topscorer Rai Vloet keert terug in de Eredivisie met driejarig contract’

Rai Vloet tekent spoedig een driejarig contract bij Heracles Almelo, zo meldt het Algemeen Dagblad donderdagmiddag. Alleen een medische keuring staat een transfer van de 25-jarige aanvallende middenvelder nog in de weg, zo klinkt het. Vloet komt transfervrij over van Excelsior, waar zijn contract binnenkort afloopt. Vloet was naar verluidt bij meer clubs in de Eredivisie in beeld.

Bij Excelsior wist Vloet zich te herpakken. De middenvelder beleefde moeizame buitenlandse avonturen bij het Italiaanse Frosinone Calcio en het Belgische Sint-Truiden. Eerder was hij actief bij onder meer PSV en NAC Breda. In 28 duels voor Excelsior maakte hij afgelopen seizoen 14 doelpunten, waarmee hij clubtopscorer werd. Daarnaast produceerde hij 6 assists.

Met zijn prestaties wekte Vloet naar verluidt de interesse van meerdere clubs in de Eredivisie. Heracles is er echter in geslaagd Vloet te strikken. Heracles heeft nu beet. De komende dagen zal hij een medische keuring ondergaan. 'Heracles lijkt met het aantrekken van Vloet een voorschot te nemen op het vertrek van Cyriel Dessers. De topscorer van de Eredivisie is in trek, Racing Genk probeert hem los te weken uit Almelo', aldus de krant.