Eerste sponsor haakt af bij Veronica Inside: ‘Deze uitspraken zijn verkeerd’

Zespri Kiwifruit gaat niet meer adverteren rond Veronica Inside. Het tv-programma is onder vuur komen te liggen nadat Johan Derksen maandag een opmerking plaatste over een Zwarte Piet bij een Black Lives Matter-demonstratie in Leeuwarden. “Weten we zeker dat dat niet Akwasi is?”, zei Derksen, doelend op de rapper die veel stof deed opwaaien met zijn speech op de Dam in Amsterdam. Zespri heeft nu besloten niet meer rond het programma te adverteren.

Veel mensen riepen grote bedrijven op om Veronica Inside te boycotten naar aanleiding van de uitlating van Derksen. Naast tal van BN´ers spoorden ook onder anderen Memphis Depay en Eljero Elia via social media hun volgers aan om druk uit te oefenen op bedrijven die advertenties rond het programma inkopen. Zespri neemt nu afstand van het programma van Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp.

Zespri Kiwifruit geeft op Instagram aan zich te distantiëren van de uitspraken die zijn gedaan bij Veronica Inside en zullen 'niet meer adverteren rond dit programma'. pic.twitter.com/wxT6TFqOAQ — Charisa Chotoe (@charisatalks) June 18, 2020

"We begrijp jouw verontwaardiging en woede als reactie op wat gezegd is bij Veronica Inside. Wij distantiëren ons er uitdrukkelijk van en willen niet meer adverteren rond dit programma. Deze uitspraken zijn verkeerd en in strijd met onze waarden. Zespri is als merk gericht op mensen, verbinding en inclusiviteit en we streven naar een betere wereld", zo klinkt het.

Akwasi hield onlangs op de Dam in Amsterdam een felle tirade over racisme. De rapper zei onder meer dat hij Zwarte Piet 'in zijn gezicht zou trappen' als hij hem tegen zou komen. Veel mensen waren geschokt door de opmerkingen van Akwasi en ook Derksen kon de uitingen niet waarderen. Maandag trok de analist bij Veronica Inside fel van leer tegen de 'ontzettende vervelende raaskallende rapper'.

Depay en Elia lanceren frontale aanval op Veronica Inside

Lees artikel

"Akwasi, wat een lul is dat joh! Ik vind dat we helemaal doorslaan in Nederland. Iedereen is tegen racisme, ik ook en iedereen hier aan tafel neem ik aan. Als mensen protesteren heb ik daar alle respect voor, maar ik zie op tv eigenlijk alleen maar gekkies. Schreeuwende gekkies die de ruimte krijgen", aldus Derksen. Zender Veronica liet eerder weten dat men Derksen niet gaat aanspreken op de opmerking. "Uitspraken binnen VI komen voor rekening van de mensen aan tafel." Wel zegt de zender 'tegen het opzettelijk kwetsen van medemensen of bevolkingsgroepen' te zijn.