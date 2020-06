‘Feyenoord doet er schepje bovenop en bereikt nieuwe deal met Kökcü’

Orkun Kökcü en Feyenoord gaan langer met elkaar door, zo verzekert Feyenoord Transfermarkt donderdagmiddag. Naar verluidt liggen beide partijen niet ver uit elkaar meer nadat de Rotterdammers een derde aanbieding hebben gedaan. Eerder sprak Martijn Krabbendam zijn verwachting al uit dat het tot een nieuwe deal zou komen.

"Feyenoord is met Kökcü opnieuw in gesprek gegaan. Hij heeft twee keer een aanbieding gehad om zijn contract, dat overigens nog gewoon doorloopt, te verlengen en te verbeteren. Dat heeft hij niet gedaan omdat hij de aanbieding niet goed genoeg vond. Nu gaat Feyenoord een poging wagen om iets aan te bieden waar hij wel tevreden mee is", zei de journalist van Voetbal International. Kökcü gaf eerder aan dat hij graag bij Feyenoord blijft, maar vond de aanbieding van zijn werkgever vooralsnog te karig.

"Als Feyenoord er iets bij doet, dan denk ik wel dat ze er uit komen", vervolgde Krabbendam. "Twee keer is het mislukt. Het is natuurlijk ook geen verkeerde investering”, aldus de clubwatcher. Nu zou een deal tussen Kökcü, die in de belangstelling staat van onder meer Arsenal en Sevilla, en Feyenoord alsnog worden beklonken, stelt Feyenoord Transfermarkt.

Kökcü ligt nu nog tot de zomer van 2023 vast in De Kuip, maar zou bij een handtekening twee jaar langer blijven. Alleen de Raad van Commissarissen zou nog een akkoord moeten geven. De aanstaande deal zou de tweede opsteker in korte tijd zijn voor trainer Dick Advocaat. Eerder werd al bekend dat Feyenoord hoogstwaarschijnlijk in zee gaat met Mark Diemers, die overkomt van Fortuna Sittard.