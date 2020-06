Manchester City verblijdt fans met positieve update na vreselijke botsing

Eric García is donderdag ontslagen uit het ziekenhuis, zo meldt Manchester City via de officiële kanalen. De negentienjarige verdediger kwam woensdagavond bij het met 3-0 gewonnen duel met Arsenal in harde botsing met doelman Ederson Moraes. Het leverde huiveringwekkende beelden op, maar een dag later blijkt García alweer op de weg terug te zijn.

Bij een 2-0 tussenstand moest García aanzetten bij een dieptepass van Arsenal. Ederson lanceerde zichzelf richting de bal en kwam zodoende hard in aanraking met de verdediger. García werd minutenlang op het veld verzorgd en moest per brancard het veld verlaten. Nu meldt de Engelse grootmacht echter dat García alweer vertrokken is uit het ziekenhuis.

De club geeft aan dat de situatie van García de komende dagen goed in de gaten wordt gehouden. "Jullie vragen veel over Eric", zo reageert Aymeric Laporte op Twitter op zijn volgers. "Het gaat goed met hem. Hij heeft gewoon een paar dagen nodig om bij te komen. Binnenkort is hij weer de oude." Ook Ederson meldt dat het goed gaat met García en deelt een foto van hen in de kleedkamer van City.