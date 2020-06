Nieuw thuisshirt PSV voor komend seizoen lijkt te zijn uitgelekt op Twitter

Het is al bekend hoe het nieuwe thuisshirt van PSV voor het seizoen 2020/21 eruit gaat zien, zo weet Footy Headlines donderdag te melden. Het elftal van de nieuwe trainer Roger Schmidt speelt zoals de traditie dat voorschrijft in een rood-wit gestreept shirt. PSV treedt met ingang van komend seizoen aan in tenues van Puma. Het huidige contract met Umbro loopt op 30 juni af.

Op het nieuwe shirt is uiteraard plaats voor de naam van hoofdsponsor Brainport Eindhoven. De kraag van het gloednieuwe tricot heeft de kleuren zwart en wit meegekregen. De mouwen zijn geheel in het rood, als zijn ook hier de banen aan de onderkant in het zwart en wit. Boven het logo zijn twee sterren zichtbaar, als verwijzing naar de 24 landstitels uit de clubgeschiedenis. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat PSV in juli, als Puma officieel is aangetreden als kledingsponsor, het nieuwe thuisshirt officieel naar buiten brengt.

Eind mei werd via Footy Headlines bekend dat het het derde shirt van PSV met ingang van volgend seizoen geheel zwart is, met een rode baan op de mouwen. Het is de bedoeling dat de Eindhovenaren hiermee gaan aantreden in de Europa League. De formatie van Schmidt begint in de derde voorronde aan het Europese avontuur.