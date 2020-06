‘Sinds 2018 ontvangt Ajax statistieken en videobeelden van deze speler’

Maxim Turishchev mag zich volgens zijn zaakwaarnemer Apollon Lemondzhava verheugen op de belangstelling van Ajax. De zakelijk adviseur van de pas achttienjarige spits van Lokomotiv Moskou claimt zelfs dat de jonge Rus al sinds 2018 in de gaten wordt gehouden door de Amsterdamse club. Ajax heeft echter nog geen officieel bod neergelegd voor Turishchev.

"In de afgelopen twee jaar hebben we doorlopend contact gehad met de belangrijkste scout van Ajax in het buitenland, Michel Doesburg", verklaart Lemondzhava in een onderhoud met het Russische medium Sports. "Sinds augustus 2018 ontvangt Ajax statistieken en videobeelden van de speler." Turishchev kwam afgelopen seizoen namens Lokomotiv Moskou eenmalig uit in de UEFA Youth League. Speelminuten in de hoofdmacht van de topclub waren hem echter nog niet gegund.

TOP 10 GOALS - Jong Ajax 2019/2020 | De meest scorende ploeg in de Keuken Kampioen Divisie

De nog onervaren Turishchev is zelfs al een keer op bezoek geweest in Amsterdam. "We kregen een uitnodiging om het stadion en het trainingscomplex van Ajax te komen bekijken", zo verduidelijkt Lemondzhava. "Dat hebben we ook met veel plezier gedaan." Een definitieve overgang richting de Eredivisie is echter nog niet aan de orde, zo benadrukt de zaakwaarnemer van de aanvaller. "Het is nog te vroeg om daarover te praten. Debuteren in het eerste elftal van Lokomotiv Moskou is momenteel het voornaamste doel van Maxim."

Turishchev speelde afgelopen seizoen naast de UEFA Youth League ook in de Russische Youth Football League, een competitie voor spelers tot zeventien jaar. De aan Ajax gelinkte spits kroonde zich met acht doelpunten in tien wedstrijden tot topscorer. Turishchev debuteerde in december 2017 in het Onder-16-elftal van Rusland en kwam sindsdien tot een treffer in vijf jeugdinterlands.