‘PSV en Schmidt grijpen mis: ‘het Monster’ wil naar Engeland verkassen’

PSV hoopt Min-Jae Kim te kunnen strikken deze zomer, zo meldt The Guardian. De 23-jarige centrale verdediger, 1.90 meter lang, speelt bij Beijing Guoan, voormalig werkgever van de nieuwe PSV-trainer Roger Schmidt. De dertigvoudig international van Zuid-Korea staat ook op het lijstje van clubs uit uit Engeland, Duitsland, Italië en Portugal.

Kim en Schmidt werkten vanaf januari 2019 een halfjaar met elkaar bij de Chinese club. De samenwerking is naar verluidt goed bevallen, aangezien de Duitser in Eindhoven graag herenigd wil worden met de stopper. PSV lijkt echter mis te tasten. Volgens The Guardian wil Kim naar Engeland verkassen, waar onder meer het Everton van directeur Marcel Brands geïnteresseerd is.

Everton is in Engeland het meest concreet, maar ook Watford en Southampton hebben Kim op de radar staan. Daarnaast hebben ook RB Leipzig, Lazio en FC Porto interesse in de verdediger, die door zijn voorkomen en fysieke kracht 'het Monster' wordt genoemd. Clubs moeten wel diep in de buidel tasten; hij wordt door Beijing Guoan getaxeerd op vijftien miljoen euro.

Kim begon zijn loopbaan bij Jeonbuk Hyundai Motors, waarmee hij in 2017 en 2018 de landstitel pakte in Zuid-Korea. In januari 2019 verkaste hij voor ruim vijf miljoen euro naar Beijing Guoan, waar hij tot eind 2021 vastligt. Tot op heden kwam de verdediger tot 34 wedstrijden voor de Chinese club; bij Jeonbuk Hyundai Motors kwam hij tot 60 optredens.