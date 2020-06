TOTO's tips: de Merseyside-derby tussen Everton en Liverpool

Na de Bundesliga in Duitsland en LaLiga in Spanje is de Engelse Premier League de derde Europese topcompetitie die is hervat. Het eerste speelweekend heeft een programmering waar iedere voetbalfan het warm van krijgt, want er wordt namelijk geen enkel duel tegelijkertijd gespeeld. Kijk samen met TOTO vooruit naar een weekend non-stop Premier League-voetbal met de Merseyside-derby tussen Everton en Liverpool als absolute kraker.

The Toffees en the Reds uit Liverpool zullen elkaar voor de 236ste keer ontmoeten in een wedstrijd in alle competities. Van de voorgaande 235 duels won Everton er 66, was Liverpool 95 keer de sterkste en eindigde de burenruzie 74 keer in een gelijkspel. Voor de laatste zege van Everton in de Merseyside-derby moeten we echter terug naar 2010, toen op Goodison Park met 0-2 werd gewonnen. Sindsdien bleef het blauwe gedeelte van de stad in 21 onderlinge duels zonder winst: tien keer werd het gelijk, elf keer werd er verloren. De ploeg van manager Carlo Ancelotti zal erop gebrand zijn om de derby na bijna tien jaar weer in winst om te zetten.

Zie jij Everton eindelijk weer eens zegevieren over Liverpool? Bekijk hier de quotering voor een zege van the Toffees.

In de voorgaande vijf Premier League-seizoenen eindigde Everton - Liverpool op Goodison Park liefst drie keer in 0-0, waaronder de laatste twee edities. In totaal werd er in deze vijf duels slechts drie keer gescoord: één keer door de thuisploeg en twee keer door de bezoekers. In geen enkel ander affiche dat minstens vijf keer werd afgewerkt sinds 2014/15 in de Premier League werd zo weinig gescoord. Daarbij kwam Liverpool in de laatste drie uitduels in alle competities geen enkele keer tot scoren en wacht de ploeg al 282 speelminuten op een treffer.

Verwacht jij weer weinig doelpunten bij deze editie van de Merseyside-derby? Bekijk hier de quotering voor geen treffers voor rust of bekijk de quotering voor een 0-0 eindstand.

Mohamed Salah werd vorig seizoen samen met Sadio Mané en Pierre-Emerick Aubameyang gedeeld topscorer van de Premier League met 22 treffers en zal die titel dit seizoen dolgraag willen prolongeren. Met zestien competitiegoals achter zijn naam in 2019/20 hoeft hij alleen Aubameyang (zeventien goals) en Jamie Vardy (negentien goals) voor zich te dulden. In 2020 is Salah zelfs degene die het vaakst trefzeker was in de Premier League: in tien duels scoorde de Egyptenaar zeven keer.

Zie jij Mohamed Salah weer scoren tegen Everton? Bekijk hier de quotering voor een treffer van The Egyptian King.

