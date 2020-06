Guardiola vol schaamte: ‘Witte mensen moeten daarvoor excuses aanbieden’

Josep Guardiola liet zich woensdagavond op de persconferentie na afloop van de 3-0 overwinning van Manchester City op Arsenal in duidelijke bewoordingen uit over de discussie die al enige tijd over racisme wordt gevoerd. Volgens de Spaanse manager in Engelse dienst moeten blanke mensen zich verontschuldigen voor het stelselmatig slecht behandelen van donkere mensen door de eeuwen heen.

"Witte mensen moeten hun excuses aanbieden voor de manier waarop we zwarte mensen hebben behandeld in de afgelopen vierhonderd jaar", stelt Guardiola zonder omhalen tijdens het persmoment. "Ik schaam me voor wat wij deze geweldige zwarte mensen wereldwijd hebben aangedaan. Het is een hardnekkig probleem dat niet alleen in de Verenigde Staten speelt, met wat er gebeurd is met George Floyd (overleden in Minneapolis na hardhandig politieoptreden bij zijn arrestatie, red.). Het probleem van racisme is overal."

Guardiola denkt dat de maatschappij nog een lange weg te gaan heeft, maar desondanks blijft de manager van Manchester City hoop koesteren voor de toekomst. "Misschien is het voor onze generatie te laat, maar hopelijk begrijpt de nieuwe generatie dat het menselijke ras het enige ras is en dat het niet gaat om de kleur van je huid. Gerechtigheid is daarom voor iedereen belangrijk. En we moeten daar iedere dag voor vechten, voor maanden en jaren. Dit probleem speelt al erg lang." De spelers van Manchester City en Arsenal schonken woensdagavond in het lege Etihad Stadium aandacht aan het racismedebat. In plaats van de spelersnamen was eenmalig de tekst ‘Black Lives Matter’ zichtbaar op de shirts.

De keuzeheer van the Citizens sprak in het verleden wel vaker vol afschuw over de ongelijkige behandeling van donkere mensen. Desondanks werd Guardiola uitgerekend door Yaya Touré, die de coach meemaakt bij Barcelona en Manchester City, beschuldigd van racisme, toen laatstgenoemde op de bank kwam te zitten. "Hij was erg gemeen tegen me. Denk je nu echt dat hij een speler als Andrés Iniesta op deze manier zou kunnen behandelen? Het kwam tot een punt waarop ik me begon af te vragen of het met mijn huidskleur te maken zou hebben. Ik ben niet de eerste speler die zich dat afvraagt; andere spelers van Barcelona hebben dat ook al eens gedaan", zo zei Touré in 2018 in gesprek met France Football.