Chelsea haalt na Hakim Ziyech ook Timo Werner naar Londen

Chelsea heeft zich versterkt met Timo Werner. De Engelse topclub heeft gebruikgemaakt van een optie in zijn contract bij RB Leipzig, waardoor hij voor naar verluidt zestig miljoen euro wordt overgenomen. The Blues maken donderdag bekend dat de Duitse spits na het Bundesliga-seizoen naar Londen komt. De aanvaller komt daardoor niet meer met Leipzig in actie in het resterende Champions League-seizoen, dat in augustus wordt afgewerkt.

Waar Duitse media schrijven over een transfersom van 60 miljoen euro, houdt The Telegraph vast aan een bedrag van 53 miljoen euro. Volgens de Engelse krant krijgt Werner in Londen een vijfjarig contract ter waarde van omgerekend 190.000 euro per week. De 24-jarige aanvaller is de tweede aankoop van Frank Lampard voor het volgende seizoen. Eerder maakte Chelsea de komst van Hakim Ziyech al bekend. Hij wordt voor maximaal 44 miljoen euro overgenomen van Ajax.

In juli voegt Werner zich bij zijn nieuwe ploeggenoten. De aanvaller moet nog wel een medische keuring doorstaan, zo laat Chelsea weten. Hij neemt afscheid van Leipzig na zijn meest productieve seizoen uit zijn loopbaan. In alle competities was hij tot dusver in 43 wedstrijden goed voor 32 doelpunten en 13 assists. Zaterdag staat voor Werner de laatste thuiswedstrijd tegen Borussia Dortmund op het programma. Een week later volgt de laatste competitiewedstrijd tegen FC Augsburg.

“Ik ben ontzettend blij dat ik voor Chelsea mag tekenen”, zegt Werner in een eerste reactie op de clubwebsite. “Het maakt me trots dat ik naar deze geweldige club ga. Ik wil RB Leipzig en de supporters bedanken voor vier fantastische jaren. Jullie houden voor altijd een plekje in mijn hart. Ik kijk uit naar het nieuwe seizoen met mijn nieuwe ploeggenoten, een nieuwe trainer en natuurlijk de Chelsea-fans. Samen gaan we een succesvolle toekomst tegemoet.”