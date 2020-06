Kicker: Zeefuik bereikt persoonlijk akkoord over transfer naar Bundesliga

Deyovaisio Zeefuik lijkt FC Groningen op korte termijn in te ruilen voor Hertha BSC. Volgens Kicker is de 22-jarige rechtsback reeds tot een akkoord gekomen met de Duitse club. Beide clubs liggen echter nog ver uit elkaar wat betreft de transfersom. FC Groningen wil zes miljoen overhouden aan de verkoop van Zeefuik, terwijl Hertha BSC momenteel niet verder wil gaan dan drie miljoen euro.

Volgens bovengenoemd medium laat Zeefuik zich echter niet uit het veld slaan tussen de patsstelling tussen zijn huidige werkgever en de nummer elf in de Bundesliga. De jonge vleugelverdediger wil zijn loopbaan dolgraag vervolgen bij Hertha BSC, zo klinkt het. Zeefuik, met een contract tot medio 2021 in Groningen, legt hiermee de vermeende interesse van Southampton, Stade Reims en FC Augsburg naast zich neer. De flankspeler is naar verluidt zelfs bereid om een jaar te wachten, om zo transfervrij richting de Bundesliga te vertrekken.

Trainer Bruno Labbadia is al enige tijd op zoek naar een geschikte optie voor de rechtsbackpositie. Het is nog maar de vraag of het aflopende contract van routinier Peter Pekarik wordt verlengd, terwijl er volgens BILD ook twijfels zijn over de kwaliteiten van Lukas Klünter. De gehuurde Marius Wolf kan eventueel definitief worden overgenomen van Borussia Dortmund, maar de transfersom van twintig miljoen euro lijkt een struikelblok te vormen. BILD meldde maandag dat naast Zeefuik ook onder meer Wout Weghorst op het lijstje staat van de ambitieuze investeerder Lars Windhorst, die in de eerstvolgende transferperiode voor minstens vijftig miljoen euro wil investeren in nieuwe spelers.

Zeefuik is klaar voor de stap naar het buitenland, zo liet hij onlangs weten in gesprek met het Dagblad van het Noorden. "Ik lees ook dat de crisis veel gevolgen zal hebben voor de transfermarkt en dat er geen geld meer is om spelers te kopen. Maar vooralsnog merkt mijn zaakwaarnemer dat er volop interesse is. (...) Nu wil ik verder en dan moet ik naar het buitenland. Ik wil naar de Europa League of liever nog de Champions League. Zie het niet als arrogantie, hoor. Ik vind dat ik nog van alles moet leren en vooral humble moet blijven. Maar dat verder leren wil ik in de omgeving van een aansprekende club doen."