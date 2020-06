Jans: ‘Ik reed naar huis en dacht: wil FC Twente mij wel écht hebben?’

Ron Jans keert bij FC Twente terug in de Eredivisie, zo maakte de club uit Enschede woensdag wereldkundig. De opvolger van de onlangs vertrokken Gonzalo García had al veel eerder zijn entree kunnen maken bij de Tukkers, maar in 1982 koos hij als speler van PEC Zwolle uiteindelijk voor een contract bij FC Groningen. Bijna vier decennia later kijkt Jans nog eens terug op de mislukte flirt met FC Twente.

"Dat gesprek was met toenmalig manager Ton van Dalen en trainer Rob Groener", blikt Jans op verzoek van De Telegraaf terug. "Ik heb toen uiteindelijk voor FC Groningen gekozen, omdat ik helemaal niet wist wat ik met dat gesprek aan moest. Je kunt het je nu bijna niet meer voorstellen, maar ik had toen geen zaakwaarnemer. Ik zat daar tien minuten helemaal alleen in een kantoortje, zonder begeleiding." Jans kwam niet geheel onvoorbereid naar Enschede. "Ik had wel wat rondgevraagd van tevoren en vertelde dat ik het allemaal even moest overleggen. Ik voelde me toen echt heel klein."

Special | Het verhaal van Jeroen van der Lely: 'Voetbal gaf geen voldoening'

Bij Jans kwamen tijdens de contractbesprekingen echter al snel twijfels om de hoek kijken. "Het eerste bod dat FC Twente deed, was hetzelfde bedrag dat ik bij PEC Zwolle verdiende. Ik was 23 jaar, had daar mijn hele leven gespeeld", vervolgt de nieuwbakken hoofdtrainer van FC Twente zijn relaas. "Dat was de reden dat ik naar huis reed en dacht: Wil FC Twente mij wel écht hebben? De club kwam in die dagen nog een keer bij me terug, maar alles moest ook nog een keer de goedkeuring krijgen van Ferdinand Fransen, inmiddels overleden (Fransen leeft nog, red.), maar destijds voorzitter van FC Twente en de directeur van Arke."

Een andere Eredivisie-club profiteerde vervolgens optimaal van de moeizame onderhandelingen tussen FC Twente en Jans. "Toen belde FC Groningen", graaft de ervaren coach verder in zijn herinnering. "Ik kwam thuis bij trainer Theo Verlangen, voorzitter Renze de Vries was er ook. Zij gaven zó veel blijk me te willen hebben. Dat was zo’n leuk gesprek, dat ik al snel zei: ’Dit gaan we gewoon doen.’ FC Twente was toen heel ontevreden, sprak van een mondeling akkoord, maar dat was er helemaal niet. Als je kijkt naar de gesprekken van nu, dan is dat een wereld van verschil. Die zijn heel goed en positief verlopen." Jans was later ook trainer van FC Groningen. Daarna volgden avonturen bij sc Heerenveen, Standard Luik, PEC Zwolle en FC Cincinnati.