Van Praag lapt UEFA-regels aan zijn laars met harde mail aan AZ

Michael van Praag heeft de regels van de UEFA overtreden, zo weet Quote te melden. De bestuurder van de Europese voetbalbond heeft zich verbaasd over het feit dat AZ de landstitel in de Eredivisie heeft willen opeisen en daarover heeft geklaagd bij de UEFA. Daarmee heeft Van Praag naar verluidt de integriteitsregels overtreden, want het erelid van de KNVB, oud-voorzitter van Ajax, mag zich in zijn huidige functie niet bemoeien met clubs en bonden waar hij ooit bij betrokken is geweest.

De KNVB legde de Eredivisie eind april definitief stil vanwege de coronacrisis. Op dat moment bezette Ajax de eerste plaats, al stond AZ in punten (56) gelijk met de koploper uit Amsterdam. Ajax had een beter doelsaldo, maar in Alkmaar vond men dat het onderlinge resultaat (1-0 en 0-2 overwinning) leidend zou moeten zijn wat betreft rechtstreekse plaatsing voor de Champions League. Na de KNVB werd het standpunt van AZ middels een dik dossier ook aanhangig gemaakt bij de UEFA, blijkbaar tot ergernis van Van Praag, die de handelswijze van de Alkmaarders ‘niet vindt kunnen’.

De directie van AZ ontving vervolgens een mail van Van Praag waarin de manier van doen van de nummer twee van de Eredivisie als ‘contraproductief’ werd omschreven. "Zoals je wellicht weet ben ik bij de UEFA EX Com lid en wist ook van niks, maar word er inmiddels wel op aangesproken dat het op deze manier in Nederland kennelijk kan gebeuren dat jullie zo opereren", gaf de UEFA-bestuurder duidelijk te kennen aan het bestuur van AZ. Van Praag had liever gezien dat de AZ-leiding hem persoonlijk had benaderd over de heikele kwestie.

In de optiek van Van Praag zijn de regels van de UEFA geenszins overtreden. "Ik heb me juist niet met deze zaak bemoeid", benadrukt de ervaren bestuurder in een reactie aan Quote. "Ik kon met iedereen contact opnemen, maar ik heb me afzijdig gehouden. Na een bestuursvergadering met de UEFA is er ruggespraak gehouden met de KNVB, maar de media heb ik niet gezocht in dit dossier. Expres niet omdat het niet passend is. Het was een privé-mail." De UEFA benadrukt overigens dat het 'een persoonlijke aangelegenheid betreft over een binnenlandse aangelegenheid waar de UEFA geen zeggenschap over heeft'.