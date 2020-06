Bergwijn ziet veel gelijkenissen tussen Mourinho en Van Bommel

Steven Bergwijn maakte in januari de overstap van PSV naar Tottenham Hotspur, dat circa dertig miljoen euro voor hem betaalde. Bij zijn nieuwe club heeft hij te maken gekregen met José Mourinho en zijn eerste indrukken van de nieuwe trainer zijn goed. In geprek met Voetbal International noemt Bergwijn de Portugese trainer een ‘heel warm’ persoon. “Eigenlijk wel zoals ik had verwacht.”

Bergwijn maakt nu bijna een halfjaar deel uit van de selectie van Tottenham Hotspur en heeft een goed beeld gekregen van Mourinho. “Het beeld dat mensen van hem hebben, is precies dat wat hij wil. Dat maakt hem juist uniek, vind ik”, zegt de Oranje-international in het weekblad. “Mourinho wil alleen maar winnen, dat straalt hij in alles uit. Tegelijkertijd houdt hij van zijn spelers. Voordat de transfer rond was, belde hij me, hebben we gefacetimed. Hij wilde alles van me weten en natuurlijk wanneer ik zou komen en wanneer ik voor het eerst zou meetrainen. Mourinho heeft veel vertrouwen in me, mede daardoor voelde ik me zo snel thuis, denk ik.”

Het trainen bij Tottenham Hotspur is volgens Bergwijn anders dan bij PSV. Dat ligt volgens hem niet aan de hoeveelheid trainingen of de duur. “Maar het is harder. We spelen heel veel partijen, waarbij het tempo enorm hoog ligt”, aldus Bergwijn, die bij PSV te maken had met Mark van Bommel. “Maar tussen de trainingswijze van Mourinho en Mark van Bommel zit niet heel veel verschil. Ik denk dat je ze qua stijl en als persoon ook wel met elkaar kunt vergelijken. Mourinho heeft natuurlijk veel meer ervaring en heeft veel prijzen gewonnen, maar ze zijn beiden heel gepassioneerd en ze weten heel goed wat ze doen. Beiden doen alles voor hun spelers, die zullen ze nooit in de steek laten.”

Als Bergwijn gevraagd wordt wat volgens hem het grootste verschil is tussen de Eredivisie en de Premier League, wijst hij naar het fysieke spel in Engeland. “Alle verdedigers in Engeland zijn ongelooflijk sterk. En in Nederland wil bijna elke club van achteruit opbouwen. Hier niet. Bij sommige teams wordt de bal gewoon naar voren geramd en kijken ze hoe de spitsen en middenvelders het uitvechten”, zo heeft Bergwijn ervaren. “Bij ons is dat anders, wij willen met Tottenham wél opbouwen en vanuit balbezit het spel maken. Maar als dat niet lukt, dan blijven we het niet eindeloos proberen. Dan moet het anders. Drie punten halen is hier veel belangrijker dan de manier waarop wordt gevoetbald.”