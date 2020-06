Boze Sarri komt met verklaring voor ondermaatse prestaties Ronaldo

Juventus is er woensdagavond niet in geslaagd beslag te leggen op de Coppa Italia. De finale tegen Napoli eindigde in een doelpuntloos gelijkspel, waarna de ploeg van trainer Gennaro Gattuso beter bleek in het nemen van strafschoppen. Juventus-trainer Maurizio Sarri zag behalve Gianluigi Buffon geen van zijn spelers uitblinken en zei na afloop dat het bij diverse spelers aan scherpte ontbrak. Daarbij richtte hij zijn pijlen onder meer op Cristiano Ronaldo, die nog zoekende is naar zijn vorm sinds de bal is weer gaan rollen in Italië.

Afgelopen vrijdag bereikte Juventus de finale van het Italiaanse bekertoernooi door in de return tegen AC Milan met 0-0 gelijk te spelen. In de heenwedstrijd bleef het voor de coronacrisis bij 1-1. Ronaldo gaf toen niet thuis en dat was ook woensdagavond in het Stadio Olimpico het geval. De Portugees maakte niets klaar in de voorhoede tegenover Napoli-verdedigers Kalidou Koulibaly en Nikola Maksimovic. Het was voor de tweede keer op rij dat Juventus niet wist te scoren. La Vecchia Signora ging onderuit in de strafschoppenserie, waarbij Paulo Dybala en Danilo hun penalty onbenut lieten.

Sarri: 'Napoli heeft alleen maar gewonnen omdat ze de penalty's beter namen'

Sarri legde na afloop van de verloren finale de vinger op de zere plek. De oefenmeester merkte op dat een gebrek aan scherpte ten grondslag ligt aan de magere prestaties van zijn team. Daarbij wijst hij naar het feit dat het Italiaanse voetbal meer dan drie maanden heeft stilgelegen. “Ronaldo verkeert in dezelfde vorm als anderen, zoals Paulo Dybala en Douglas Costa. Hij is niet scherp genoeg waardoor hij niet het beste uit zichzelf kan halen”, aldus Sarri tegenover RAI. “Na afloop heb ik maar niet al te veel gezegd tegen de spelers. Ik was boos en teleurgesteld, net zoals zij dat zijn. Op dit soort momenten kun je maar beter stil blijven. Morgenochtend praten we wel verder.”

Voor het eerst sinds oktober 2015 heeft Juventus twee wedstrijden op rij niet gescoord. Sarri merkt dat de vorm nog ver weg is. “Dit is teleurstellend voor de jongens, de club en de fans”, aldus de coach, die zijn ploeg iets anders liet spelen dan het verdedigend ingestelde Napoli. “We maakten andere keuzes dan gebruikelijk. Op dit moment hebben we geen spelers die het verschil kunnen maken. Normaal gesproken hebben we spelers die met speels gemak hun tegenstanders voorbijgaan, maar dat ontbreekt er nu aan. Dat we twee keer op rij met 0-0 gelijkspelen is tekenend voor deze periode.” Maandag hervat Juventus de Serie A met een uitwedstrijd tegen Bologna.