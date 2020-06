Joao Félix en Atlético Madrid zorgen voor verbazing in uitwedstrijd

Atlético Madrid heeft zich op sublieme wijze hersteld van de remise in de eerste wedstrijd na de coronastop, afgelopen zondag bij Athletic Club (1-1). Het team van Diego Simeone won woensdagavond met ruim verschil bij Osasuna en doet daarmee goede zaken in de strijd om een Champions League-ticket: 0-5. De eerste twee goals kwamen op naam van Joao Félix, die zijn rentree maakte na een lichte blessure. Het was niet alleen de eerste dubbelslag van de Portugees als Colchonero; ook had Atlético dit seizoen nog niet eens meer dan drie keer in één duel gescoord.

Atlético wilde vanaf de eerste minuut, en onder leiding van een gedreven Koke, het duel zo snel mogelijk beslissen. De defensie van Osasuna maakte echter een zekere indruk tot het moment dat Joao Félix toesloeg. Na een actie van Renan Lodi op links werd een schot van Saul Ñiguez geblokt en kwam de bal voor de voeten van de Portugees, die het leer na nog geen half uur spelen ziedend in de bovenhoek joeg.

Osasuna ging direct op zoek naar een gelijkmaker, drukte het team van Simeone terug op de eigen helft, maar de ploeg van Jagoba Arrasate ontbeerde finesse in de laatste meters. Zo ging een inzet van Roberto Torres net naast het doel van Jan Oblak. Tien minuten na rust sloegen los Colchoneros weer toe. Na een sublieme pass van Ángel Correa op Diego Costa tekende Joao Félix van dichtbij voor de tweede treffer: 0-2.

Simeone koos enkele minuten later voor de entree van Marcos Llorente en Álvaro Morata en dat bleken gouden wissels. Llorente ontving het leer in het strafschopgebied van Héctor Herrera, was niet van de bal af te krijgen en schoot hard en laag raak in de linkerhoek: 0-3. Luttele minuten later verscheen ook de naam van Morata op het scorebord. De arbiter dacht aan buitenspel na een pass van Llorente, maar de VAR keurde de goal goed. Yannick Ferreira Carrasco bepaalde op aangeven van opnieuw Llorente de eindstand.

Door de overwinning in Pamplona staat Atlético nu met 49 punten op de vierde plaats in LaLiga. De voorsprong op Real Sociedad en Getafe, de nummers vijf en zes, bedraagt slechts twee punten en beide clubs hebben nog een wedstrijd tegoed. Nummer zeven Villarreal heeft maar vijf punten minder. Atlético speelt zaterdag in eigen huis tegen Real Valladolid.