Huiveringwekkende blessure domper op zege Man City in topper

Manchester City is met een overwinning uit de corona-onderbreking gekomen. Het team van Josep Guardiola won woensdagavond op eigen veld met 3-0 van Arsenal. De vroeg in de wedstrijd ingevallen David Luiz was de schlemiel van de avond: de Braziliaanse verdediger wierp Manchester City de eerste twee doelpunten in de schoot en werd aan het begin van de tweede helft met rood van het veld gestuurd. Flinke domper op de zege voor Manchester City was het geblesseerd uitvallen van Eric García, in de slotfase na een botsing met doelman Ederson Moraes. The Citizens verstevigen evenwel hun tweede plaats in de Premier League en hebben met nog negen speelrondes voor de boeg zeven punten meer dan achtervolger Leicester City. Arsenal blijft negende staan, met vijf punten minder dan de numer vijf Manchester United.

Beide trainers maakten voorafgaand aan de wedstrijd enkele opvallende keuzes. Guardiola posteerde Sergio Agüero bij Manchester City op de reservebank ten faveure van Gabriel Jesus, terwijl bij Arsenal onder meer Luiz en Nicolas Pépé genoegen moesten nemen met een reserverol en Mesut Özil zelfs helemaal ontbrak in de wedstrijdselectie van coach Mikel Arteta. De bezoekers uit Londen beleefden een problematische start in het Etihad Stadium: Granit Xhaka werd al in de achtste minuut per brancard van het veld gedragen nadat hij ongelukkig in de grond had getrapt en een kwartier later moest ook ploeggenoot Pablo Marí de strijd geblesseerd staken.

Verder kon Arsenal in de openingsfase zeer behoorlijk mee met Manchester City. Bernd Leno moest in de vierde minuut een vrije trap van Kevin De Bruyne onder de lat wegtikken, maar verder hadden the Gunners in het eerste halfuur betrekkelijk weinig te vrezen van de thuisploeg. Na ruim een halfuur voetballen trok Raheem Sterling vanaf de linkerkant naar binnen, maar zijn schuiver met rechts werd uiteindelijk uit de verre hoek gedoken door Leno. Kort erna was de Duitse doelman weer belangrijk voor Arsenal, ditmaal door te redden op een inzet van dichtbij van David Silva. Manchester City zette Arsenal met de rug tegen de muur in het laatste kwartier voor rust en kwam in de blessuretijd van de eerste helft alsnog op voorsprong. De voor Marí ingevallen Luiz schatte een voorzet van De Bruyne totaal verkeerd in, waarna Sterling alleen voor Leno verscheen en verwoestend raak schoot: 1-0.

Luiz beleefde zo een ongelukkige invalbeurt, maar het werd enkele minuten na de onderbreking nog veel erger voor de Braziliaanse verdediger. Nadat Mahrez was doorgebroken legde Luiz zijn rechterhand op de linkerschouder van de Algerijnse aanvaller, waarna die gewillig naar de grond ging. Scheidsrechter Anthony Taylor stuurde Luiz met een directe rode kaart van het veld en kende een strafschop toe aan Manchester City, die vervolgens feilloos werd benut door De Bruyne: 2-0. De Belgische middenvelder was halverwege de tweede helft dicht bij zijn tweede treffer van de avond, maar hij schoot na fraai voorbereidend werk van Ilkay Gündogan en Sterling op Leno.

In de slotfase van de wedstrijd werden beide teams opgeschrikt door een huiveringwekkend moment rondom García. De negentienjarige centrumverdediger van Manchester City kwam na een lange bal van Leno hard in botsing met ploeggenoot Ederson en ging vervolgens naar de grond. García kreeg onmiddellijk zuurstof toegediend, werd minutenlang behandeld op het veld en uiteindelijk per brancard van het veld gedragen met ogenschijnlijk een nekblessure. De schrik zat er goed in bij Manchester City, dat al vijf keer had gewisseld en de resterende speeltijd zodoende moest afmaken met tien man. Toch wist het elftal van Guardiola in blessuretijd nog een keer te scoren via Phil Foden, die scoorde nadat Agüero in eerste instantie nog de paal had geraakt.