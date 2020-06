Arek Milik zet kroon op foutloze penaltyserie tegen Juventus

Napoli heeft woensdagavond beslag gelegd op de Coppa Italia. Een spannende finale tegen Juventus in het Stadio Olimpico in Rome leverde binnen negentig minuten geen winnaar op (0-0), waardoor een penaltyreeks uitkomst moest bieden. In de strafschoppenserie miste Juventus de eerste twee mogelijkheden en bleef Napoli foutloos. Arek Milik maakte de beslissende penalty en zorgde voor een 4-2 eindstand van de reeks.

Matthijs de Ligt moet zodoende wachten op zijn eerste prijs met Juventus. De mandekker had een basisplaats in Rome en vormde een centraal duo met Leonardo Bonucci. De enige wijziging in de basisopstelling was de entree van Juan Cuadrado als rechtsback, ten koste van Danilo. De eerste kans van de wedstrijd was na een kleine vijf minuten voor Cristiano Ronaldo: na een slordige, te korte terugspeelbal van José Callejón nam Paulo Dybala de bal over en hij vond Ronaldo. De Portugees probeerde de bal met een hard, laag schot te plaatsen in de rechterhoek. Doelman Alex Meret dook echter op tijd in de hoek.

In de twintigste minuut greep Meret opnieuw adequaat in, ditmaal na een krachtig schot van Rodrigo Bentancur aan de rand van het strafschopgebied. Halverwege het eerste bedrijf was Napoli bijna op voorsprong gekomen tegen de verhoudingen in: een geplaatste vrije trap van Lorenzo Insigne stevende af op de linkerbovenhoek. De bal was buiten bereik van Gianluigi Buffon, maar spatte uiteen op de paal. Wat het open spel betreft hoefde Juventus achterin weinig toe te staan in de eerste veertig minuten. Pas in de slotfase van de eerste helt kwam men in de problemen.

Vijf minuten voor de pauze drong Diego Demme plots het strafschopgebied binnen en kon hij doorstomen tussen Bonucci en Alex Sandro door. Hij wilde Gianluigi Buffon verschalken in de korte hoek, maar de doelman sloot net op tijd de benen en bracht redding. Uit de daaropvolgende corner ontstond een nieuwe kans, via een afstandsschot van Insigne, maar Buffon strekte zich en pareerde het schot. Overigens speelde De Ligt een solide eerste helft: de verdediger maakte weinig fouten aan de bal, was sterk in de lucht en stopte Dries Mertens op knappe wijze af voordat hij een dreigende sprint kon inzetten.

In de tweede helft waren er minder grote kansen Een inzet van Callejón na voorbereidend wek van Cuadrado zeilde naast, terwijl Fabian Ruiz aan de overzijde evenmin succesvol was en Dybala ruim over schoot. Halverwege de tweede helft redde Buffon zonder al te veel moeite op een laag schot van Matteo Politano. Invaller Milik schoot over het doel van de routinier. Juventus maakte een zwakke indruk in de tweede helft: het was slordig in de passing en aanvallend onmachtig. Buffon en De Ligt behoorden tot de weinige spelers die zich staande hielden. In de blessuretijd leek Napoli de wedstrijd toch nog te beslissen, maar een kopbal van Nikola Maksimovic werd gekeerd door Buffon en van dichtbij trof Eljif Elmas de paal.

Juventus kwam dus goed weg en uiteindelijk moest er een strafschoppenserie aan te pas komen om een winnaar aan te wijzen. Vanwege de bijzondere omstandigheden was er geen extra tijd. Dybala ontfermde zich over de eerste strafschop en die werd meteen gestuit door Meret. Vervolgens scoorde Insigne, terwijl Danilo hoog over schoot. Politano maakte geen fout en dus leidde Napoli al gauw met 2-0. Bonucci zorgde via de onderkant van de lat voor het eerste doelpunt van Juventus. Daarna maakte Maksimovic voor Napoli geen fout, terwijl ook Aaron Ramsey wist te scoren. De beslissende strafschop kwam van Milik.