Bosz doet goede zaken; verliezend Dortmund riskeert tweede plaats

Bayer Leverkusen heeft de vierde plaats in de Bundesliga weer opgeëist. Daags na de zege van Borussia Mönchengladbach op VfL Wolfsburg zegevierde het team van Peter Bosz woensdagavond over 1. FC Köln en bedraagt de voorsprong op Fohlen weer één punt, met nog twee speeldagen voor de boeg. De strijd om de tweede plaats achter kersvers landskampioen Bayern München ligt nog open: Borussia Dortmund ging in eigen huis onderuit, terwijl RB Leipzig daar maar half van kon profiteren. TSG Hoffenheim won bij FC Augsburg en staat nu op gelijke hoogte met nummer zes VfL Wolfsburg, dat voorlopig op basis van doelsaldo het laatste Europa League-ticket in zicht heeft.

Bayer Leverkusen - 1. FC Köln 3-1

Het team van Bosz legde in de eerste helft de basis voor de zege op de Keulenaren, die hevig teleurstelden en in de eerste 45 minuten in offensief opzicht vrijwel niets klaarspeelden. Bayer begon sterk aan het duel en na de vijfde corner na zeven minuten (!) spelen verscheen de 1-0 op het scorebord. Na een scherpe bal van Leon Bailey richting de eerste paal werkte Sven Bender de bal met links binnen: 1-0. Vijf minuten voor rust verdubbelde Bayer de voorsprong: na voorbereidend werk van Wendell en opnieuw Bailey was het Kai Havertz die het leer van enkele meters afstand achter Timo Horn mikte: 2-0.

Sebastiaan Bornauw tekende na nog geen uur spelen voor de aansluitingstreffer van het bezoek, waar Kingsley Ehizibue wederom een vertrouwd gezicht in de defensie was. Na een corner van Elvis Rexhbecaj vanaf rechts kopte hij knap binnen: 2-1. Hoewel Bosz er niet gerust op was, kwamen de drie punten niet in gevaar. Bayer, waar Daley Sinkgraven op de bank bleef, probeerde via balbezit de wedstrijd te controleren en sloeg zeven minuten voor tijd voor een derde keer toe. Moussa Diaby kreeg de bal van Havertz en werkte het leer in de linkerhoek: 3-1. Bayer speelt zaterdag uit bij Hertha BSC, terwijl Borussia Mönchengladbach diezelfde dag een uitwedstrijd tegen SC Paderborn 07 wacht.

Borussia Dortmund - FSV Mainz 05 0-2

De ruststand in het Signal Iduna Park was verrassend te noemen. Hoewel het team van Lucien Favre het spel dicteerde en hongeriger overkwam, met veel balbezit en snelle passes, maakte Mainz achterin een zekere en compacte indruk en zorgde een doelpunt van Jonathan Burkardt voor het klassenverschil in de eerste helft. Bote Baku zette na ruim een half uur spelen vanaf rechts voor richting de eerste paal, waar de vrijstaande tiener het leer vanaf een meter of zeven tegen de touwen kopte: 0-1. Drie minuten later had Emre Can van dichtbij de gelijkmaker kunnen maken, maar Florian Müller redde attent op diens kopbal.

Luttele minuten na de onderbreking kwam Mainz vanaf elf meter op 0-2. Roman Bürki kreeg een inzet van afstand niet goed onder controle, waarna Lukasz Pisczek een overtreding op Danny Latza maakte. Jean-Philippe Mateta maakte geen fout vanaf de stip. Dat was ook tevens de eindstand, al liet Jean-Paul Boëtius twintig minuten voor tijd van dichtbij na om voor de 0-3 te zorgen. Zowel Boëtius als Jeremiah St. Juste stond in de basis bij Mainz, dat bijna zeker is van nog een seizoen in de Bundesliga. Dortmund heeft een voordelige marge van drie punten ten opzichte van nummer drie RB Leipzig.

RB Leipzig - Fortuna Düsseldorf 2-2

De teams van Julian Nagelsmann en Uwe Rösler hielden elkaar in de eerste helft in evenwicht. RB Leipzig had hoe dan ook bijna 75 procent balbezit voor rust, maar écht grote kansen kon de thuisploeg niet creëren. Dat had ook te maken met het defensieve en compacte spel van de bezoekers, die in de slotweken van de Bundesliga tegen degradatie strijden. De beste kans van de eerste helft was zelfs voor Fortuna Düsseldorf, na bijan een kwartier spelen: een inzet van clubtopscorer Rouwen Hennings richting de verste hoek ging nipt naast. Leipzig kwam niet verder dan enkele pogingen van afstand.

RB Leipzig leek het duel in de tweede helft naar zich toe te trekken. Een zondagsschot van Kevin Kampl na een uur spelen vanaf de linkerkant van het strafschopgebied was onhoudbaar voor Florian Kastenmeier. Drie minuten later ontving Timo Werner de bal van Marcel Halstenberg en schoot hij het leer vanaf een meter of vijftien in de rechterhoek. Het bezoek kwam toch nog goed terug en dat was een hard gelag voor concurrent Werder Bremen: Steven Skrzybski en André Hoffmann lieten het duel in 2-2 eindigen en dus heeft Fortuna één punt meer dan Werder én een beter doelsaldo.

FC Augsburg - TSG Hoffenheim 1-3

De doelpuntloze ruststand deed anders vermoeden, maar in de eerste helft lieten de ploegen van Heiko Herrlich en Matthias Kaltenbach zeker leuk voetbal zien. Beide teams speelden offensief, al bleef het uiteindelijk bij pogingen van afstand. Hoffenheim sloeg in de tweede helft in een tijdsbestek van drie minuten tweemaal toe: Andreas Luthe had geen kans op een inzet van Munas Dabbur in de rechterhoek en de aanvaller benutte daarna ook een rebound, na een kopbal van invaller Ihlas Bebou op het aluminium. Hoewel Rubén Vargas de spanning weer terugbracht, was het Bebou die de eindstand bepaalde. Melayro Bogarde ontbrak opnieuw in de wedstrijdselectie van Hoffenheim; Jeffrey Gouweleeuw maakte bij de thuisploeg de negentig minuten vol.