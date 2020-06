Hawk-Eye Innovations komt met bizarre verklaring voor blunder in Engeland

Het eerste Premier League-duel sinds de coronacrisis tussen Aston Villa en Sheffield United leverde woensdagavond geen doelpunten en dus ook geen winnaar op. Het meest controversiële moment van de wedstrijd vond op slag van rust plaats, toen doelman Örjan Nyland van Aston Villa de bal over zijn eigen doellijn liep, maar het HawkEye-systeem geen doelpunt zag. Hawk-Eye Innovations, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de doellijntechnologie in de Premier League, maakt direct na afloop excuses voor het incident en komt met een bizarre verklaring voor de blunder.

Sheffield United kreeg in de slotfase van de eerste helft diep op de helft van Aston Villa een vrije trap, die vanaf links werd ingedraaid door Oliver Norwood. De bal werd uit de lucht geplukt door Nyland, maar die werd daarbij door ploeggenoot Ezri Konsa over de doellijn geduwd. Het leek een geldig doelpunt, maar scheidsrechter Michael Oliver kende de treffer niet toe omdat hij van het HawkEye-systeem geen signaal kreeg dat de bal de doellijn was gepasseerd.

Hawk-Eye Innovations legt uit dat Oliver geen signaal kreeg via zijn horloge of oortjes, omdat 'het beeld van de zeven camera’s met zicht op het doelgebied werd geblokkeerd door de keeper, een verdediger en een doelpaal'. "Deze mate van blokkeren hebben we nog nooit gezien in de meer dan negenduizend wedstrijden waarin reeds gebruik is gemaakt van de Hawk-Eye doellijntechnologie", zo klinkt het.

Uiteindelijk eindigde de wedstrijd in een doelpuntloos gelijkspel, waardoor de druiven extra zuur waren voor Sheffield United. Hawk-Eye Innovations benadrukt dat het HawkEye-systeem voorafgaand aan het duel uitvoerig was getest en in orde bleek. Ook tijdens de wedstrijd werkte het systeem. Toch maakt het bedrijf excuses 'aan de Premier League, Sheffield United en iedereen die heeft te lijden onder het incident'.