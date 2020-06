Guardiola zet ster na 318 dagen weer op de bank, net als Sergio Agüero

In de eerste speelronde na de hervatting van de Premier League staat direct een kraker op het programma. Om 21.15 uur treffen Manchester City en Arsenal elkaar in het Etihad Stadium. Het is een bijzonder duel voor de trainers van beide ploegen: Mikel Arteta was drie jaar de assistent van Josep Guardiola bij Manchester City en staat nu voor het eerst tegenover hem als hoofdtrainer van Arsenal.

Manchester City kan na lange tijd weer beschikken over Leroy Sané. De aanvaller raakte in de allereerste officiële wedstrijd van het seizoen, het duel om de Community Shield met Liverpool op 4 augustus, ernstig geblesseerd aan zijn knie. Zijn kwetsuur hield hem het hele seizoen aan de kant, maar vanwege de onderbreking van de competitie kan hij deze jaargang toch nog in actie komen. 318 dagen nadat hij geblesseerd raakte, zit Sané op de bank bij de ploeg van Josep Guardiola. Voorin is plek voor Riyad Mahrez, Gabriel Jesus en Raheem Sterling; Sergio Agúero begint voor het eerst sinds 21 januari op de bank in een competitieduel.

Ook Arsenal verwelkomt spelers na blessureleed. Kieran Tierey speelde zijn laatste wedstrijd op 9 december (1-3 zege op West Ham United) en ontwrichtte in dat duel zijn schouder. De linksback moest geopereerd worden en maakte vorige week zijn rentree in een verloren oefenduel met Brentford (2-3). Bovendien kan trainer Arteta beschikken over Lucas Torreira, die tegen Brentford nog ontbrak met een enkelblessure. De inzetbaarheid van Granit Xhaka was twijfelachtig, maar de Zwitser heeft een basisplaats.

Opvallend is verder dat spelers als Nicolas Pépé, Mesut Özil en David Luiz geen basisplaats hebben. Manchester City won de laatste zes officiële wedstrijden tegen Arsenal. Het verloor echter het laatste Premier League-duel voor de onderbreking (2-0 bij Manchester United), terwijl Arsenal een 1-0 zege boekte op West Ham United voordat de competitie werd stilgelegd.

Opstelling Manchester City: Ederson; Walker, Garcia, Laporte, Mendy; Gündogan, De Bruyne, D. Silva; Mahrez, Sterling, Jesus

Opstelling Arsenal: Leno; Bellerín, Mari, Mustafi, Tierney; Guendouzi, Xhaka, Willock; Saka, Aubameyang; Nketiah..